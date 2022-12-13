В Стокгольме заявили, что поставок шведских истребителей на Украину не будет

Парламент Швеции в середине ноября поддержал предложение правительства передать в дар Украине военную технику на сумму более $284 млн в 2022 году

СТОКГОЛЬМ, 12 декабря. /ТАСС/. Швеция не намерена поставлять на Украину истребители JASGripen. Об этом со ссылкой на министра обороны королевства Пола Йонсона в понедельник сообщает газета Aftonbladet.

"Хочу прояснить: в ближайшее время планов по отправке Gripen на Украину нет", - цитирует издание слова министра на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Алексеем Резниковым в воскресенье в Одессе во время визита на Украину.

Парламент Швеции в середине ноября поддержал предложение правительства передать в дар Украине военную технику на сумму 3,0078 млрд крон (более $284 млн) в 2022 году. Речь идет о средствах ПВО и боекомплектах к ним, автомобилях-внедорожниках, зимнем обмундировании, средствах индивидуальной защиты и палатках.