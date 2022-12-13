Начались поставки первой батареи ракетных комплексов берегового базирования "БраМос" ВМС Филиппин

ЦАМТО, 12 декабря. Индийская компания BrahMos Aerospace Private Ltd приступила к поставкам первой партии противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования "БраМос" морской пехоте ВМС Филиппин.

Как сообщает ресурс DA-REAL Military Channel, в настоящее время ведется приемка первых компонентов системы. По словам посла Индии на Филиппинах Шамбху Кумаранана, полностью поставка первой батареи БПРК "БраМос" завершится в начале 2023 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, министр национальной обороны Делфин Лорензана 31 декабря 2021 года подписал "уведомление о присуждении контракта", согласно которому Филиппины приняли предложение компании BrahMos Aerospace Private Ltd о поставке противокорабельных ракетных систем берегового базирования в рамках межправительственного соглашения.

Стоимость заказа составила 374,96 млн. долл. (18,9 млрд. песо). По соглашению с правительством Индии для ВМС Филиппин будут приобретены три батареи комплексов береговой обороны на базе крылатой ракеты "БраМос", совместно разработанной Индией и Россией. Пакет поставки также будет включать обучение операторов и обслуживающего персонала, сопутствующую интегрированную логистическую поддержку.

Комплексы поступят на вооружение полка береговой обороны морской пехоты Филиппин. Система обеспечит возможность поражения противника в исключительной экономической зоне Филиппин.

В декабре 2021 года правительство Филиппин выделило 2,8 млрд. песо (55,5 млн. долл.) на авансовый платеж за поставку системы. Официальный контракт на приобретение комплексов МНО Филиппин подписало с российско-индийским совместным предприятием BrahMos Aerospace 28 января 2022 года.

Филиппины стали первым зарубежным государством, закупившим ракетную систему "БраМос". Разработчики рассчитывают, что сделка с Филиппинами позволит открыть дорогу для продаж "БраМос" другим странам Юго-Восточной Азии, в т.ч. Вьетнаму и Индонезии.

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета "БраМос" разработана предприятием BrahMos Aerospace, сформированным DRDO и АО "Военно-промышленный консорциум "НПО машиностроения". Различные версии ракеты состоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и СВ. ПКР способна развивать скорость до 3М, нести боевую часть массой 200-300 кг, поражать цели на дальностях до 290 км.