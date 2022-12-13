Президент Турции: Недавно испытанные нами ракеты при необходимости могут долететь до Афин

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто намекнул Греции на возможность ударов баллистическими ракетами малой дальности «Тайфун» по Афинам в том случае, если греческие власти не поменяют свою политику, направленную на увеличение количества вооружений в распоряжении греческой армии.
Напомним, что активизация Греции в военном отношении очень не по нраву турецкому руководству. Впрочем, аналогичным образом и греческие власти обвиняют Турцию в наращивании вооружений и войск, видя в этом риск агрессии против Греции.
- цитирует слова Эрдогана американское издание Politico.
Примечательно, что эти слова Эрдоган говорит уже не в первый раз. Но при этом в первый раз фактически угрожая конкретно греческой столице.
Турецкий президент также напомнил Греции, что ракеты «Тайфун», которые не так давно были испытаны Анкарой, при необходимости могут долететь и до Афин.
Отметим, что и Греция, и Турция являются членами блока НАТО и формальными союзниками. Фактически же обе страны воспринимают друг друга как вероятных противников. Между Афинами и Анкарой накопилось множество территориальных и политических споров, что в перспективе может привести двух членов альянса к прямой конфронтации.
Интересно, что другие члены Североатлантического блока пока предпочитают не вмешиваться в греко-турецкие противоречия, очевидно, считая, что Афины и Анкара сами разберутся. Но, судя по риторике Эрдогана, ситуация становится всё более напряженной.