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ТАСС

Вершинин сообщил, что детально проинформировал Турцию об агрессивном поведении ВСУ

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Замглавы МИД РФ напомнил, что именно в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров делегаций России и Украины

СТАМБУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что в ходе политических консультаций с Турцией в Стамбуле максимально подробно проинформировал турецкую сторону об абсолютно агрессивном поведении со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Мы подробно обсудили то, что происходит на Украине, в Донбассе и новых регионах Российской Федерации. Мы постарались максимально детально проинформировать турецкую сторону об истинной ситуации на земле, подчеркивая абсолютно агрессивное поведение со стороны ВСУ и атаки на мирное население Донбасса и других российских территорий. В этой связи для нас было важно донести до Турции эту ситуацию, которая, к сожалению, преднамеренно искажается западными СМИ. Фейковая информация поступает в больших количествах", - сообщил он в понедельник в ходе беседы с российскими журналистами.

Вершинин напомнил, что именно в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров делегаций России и Украины. "Вы помните, как все это закончилось - агрессивным и неконструктивным поведением украинской стороны. С нашей стороны, напротив, прозвучали заявления о том, что мы готовы к обсуждению на основе тех целей, которые были заявлены в ходе специальной военной операции", - добавил он. 

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Страны
Россия
Турция
Украина
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