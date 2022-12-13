Вершинин сообщил, что детально проинформировал Турцию об агрессивном поведении ВСУ

Замглавы МИД РФ напомнил, что именно в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров делегаций России и Украины

СТАМБУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что в ходе политических консультаций с Турцией в Стамбуле максимально подробно проинформировал турецкую сторону об абсолютно агрессивном поведении со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Мы подробно обсудили то, что происходит на Украине, в Донбассе и новых регионах Российской Федерации. Мы постарались максимально детально проинформировать турецкую сторону об истинной ситуации на земле, подчеркивая абсолютно агрессивное поведение со стороны ВСУ и атаки на мирное население Донбасса и других российских территорий. В этой связи для нас было важно донести до Турции эту ситуацию, которая, к сожалению, преднамеренно искажается западными СМИ. Фейковая информация поступает в больших количествах", - сообщил он в понедельник в ходе беседы с российскими журналистами.

Вершинин напомнил, что именно в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров делегаций России и Украины. "Вы помните, как все это закончилось - агрессивным и неконструктивным поведением украинской стороны. С нашей стороны, напротив, прозвучали заявления о том, что мы готовы к обсуждению на основе тех целей, которые были заявлены в ходе специальной военной операции", - добавил он.