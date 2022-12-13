Американские военные аналитики написали об изменении тактики ВС РФ в Донбассе

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Российская армия продолжает наступление в районе Артемовска (Бахмута). Также продолжаются бои в районе Сватово - Кременная и на Краснолиманском направлении. Об этом сообщают члены Института изучения войны (ISW) США.

Как отмечают аналитики, даже погодные условия не становятся серьезным препятствием для наступательной активности российских войск. С Херсонского направления на Купянское направление были переброшены, по данным американцев, военная техника и личный состав. Также эксперты сообщают о движении в западную сторону колонн танков в Луганской Народной Республике. Среди них – и новые танки Т-90.

Активные наступательные действия российских войск в районе Артемовска ранее признавали и представители украинских властей. Кроме того, фиксировалась активность на Угледарском направлении.

Но главным нюансом боевых действий последних недель, на который обращают внимание американские военные аналитики, стало изменение тактики российских войск. Как утверждают в Институте изучения войны, российская армия все чаще отказывается от действий батальонными тактическими группами (БТГ). Вместо них она предпочитает действовать более мелкими штурмовыми группами, осуществляя с их помощью наступательные действия.

В принципе, эта оценка сделана и до попытки аналитики от ISW. Многократно в прессе акцентировалось внимание на том, что от БТГ российские войска перешли к РТГ, а то и действуют ещё более мелкими группами.

Очевидно, что с военной точки зрения такое изменение тактики имеет определенный смысл. Ранее более мелкими тактическими группами действовала преимущественно украинская армия – она формировала ротно-тактические группы и даже еще меньшие по численности отряды. Такая тактика увеличивает мобильность войск, а также снижает последствия ракетно-артиллерийских ударов со стороны противника. Однако говорить о взятии крупных по масштабам территорий за короткое время (при активном противодействии со стороны противника) такая тактика не позволяет.