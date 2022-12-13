Пресса США: Цена поддержки Украины может оказаться слишком высокой

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Запад уже вложил в Украину баснословные суммы, желая руками украинцев нанести поражение России, но коллективный блиц-криг "по-западному" не получился. Теперь цена поддержки Украины только вырастет и не все западные страны смогут ее потянуть. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Обозреватель американского издания Дэниэл Майклс считает, что цена военной поддержки Украины может оказаться слишком высокой для Запада. С начала российской специальной военной операции только США вложили в режим Зеленского больше 30 млрд. долларов, из которых более 20-и выделено исключительно на военные нужды. Это больше оборонных бюджетов некоторых стран, но Киев требует все больше и больше, угрожая прекратить "защищать Европу" от России.

На сегодняшний день большая часть стран НАТО вообще не поставляет оружия на Украину, истощив свои арсеналы, ограничиваясь заявлениями о "поддержке". При этом Западу так и не удалось нанести поражение России, которая провела частичную мобилизацию и только наращивает силы. Дальнейшая судьба Украины зависит только от решения запада, без его помощи Киев не продержится и месяца. Однако цена такой поддержки может стать слишком высокой.

США уже предоставили Украине почти $32 млрд, включая около $20 млрд в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности

- пишет Майклс добавляя, что военные запасы Запада уже истощились.

На сегодняшний день основным спонсором Украины по-прежнему остаются США, которые заставляют и другие страны вкладываться в режим Зеленского даже в ущерб собственной безопасности. В том же Евросоюзе уже жалуются, что военные возможности стран ЕС находятся на минимальном уровне из-за помощи Украине. В случае полноценных боевых действий запасов тех же боеприпасов хватит на несколько дней, а полагаться на то, что Россия не нанесет удары по предприятиям военного сектора, производящим те же снаряды, просто глупо.