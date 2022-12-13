Исполнилось семь лет со дня образования КВЦ "Патриот"

ЦАМТО, 12 декабря. Ведущей выставочной площадке Министерства обороны Российской Федерации – Конгрессно-выставочному центру "Патриот" 10 декабря исполнилось семь лет.

История Конгрессно-выставочного центра "Патриот" берет свое начало с 16 июня 2015 года, когда на его территории открылся первый Международный военно-технический форум "Армия-2015".

Уже тогда, открывая это мероприятие президент России Владимир Путин отметил, что по сути, здесь формируется крупный культурный и экспозиционный центр. С этого дня на территории КВЦ "Патриот" проходят все крупные мероприятия Министерства обороны России – Международные и национальные выставки, форумы, крупномасштабные конференции и слеты, круглые столы, спортивные, культурно-просветительские, а также торжественные и праздничные мероприятия.

Как Федеральное государственное автономное учреждение "Конгрессно-выставочный центр "Патриот" (ФГАУ "КВЦ "Патриот") образован 10 декабря 2015 года в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации для организации международных и национальных мероприятий по продвижению перспективных образцов вооружения и военной техники; освещения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации и военной науки России, демонстрации перспектив их развития.

Данное событие было продиктовано поступательными тенденциями перевода российских Вооруженных Сил Российской Федерации на качественно новый инновационный уровень в рамках утвержденной оборонной стратегии, интенсивным развитием межгосударственного военно-технического сотрудничества, вовлечением молодого поколения в созидательные процессы укрепления обороноспособности нашего государства, осознанием широкой общественностью важности незыблемых для любой суверенной страны историко-патриотических ценностей.

За сравнительно короткий период времени Конгрессно-выставочный центр "Патриот" сумел завоевать передовые позиции и стал не просто одной из ведущих выставочных площадок России, но и первым в мировой практике постоянно действующим выставочным центром инновационного типа. Ежегодно на площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот" проводится до 100 мероприятий, в которых участвуют более двух миллионов человек.

Конгрессно-выставочный центр "Патриот" занесен в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.