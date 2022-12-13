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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил межфлотский переход и прибыл в Североморск

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Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350
Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

ЦАМТО, 12 декабря. В ночь на 11 декабря фрегат Северного флота (СФ) "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил межфлотский переход и прибыл в главную базу СФ – город Североморск.

Корабль находился на плановом техническом обслуживании на Кронштадском морском заводе. После этого он совершил ряд выходов в Балтийское море для проверки готовности технических средств и вооружения. В рамках данных выходов фрегат успешно выполнил ракетные стрельбы по морским целям корабельным зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

В северо-восточной Атлантике на переходе в пункт постоянного базирования с экипажем корабля состоялся ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, а также по взаимодействию со спасательно-буксирным судном "Алтай" СФ.

В ближайшее время экипаж фрегата приступит к решению плановых задач боевой подготовки нового учебного года, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Проекты
22350
Военные учения
пр. 1155
СФ
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