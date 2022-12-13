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ЦАМТО

На верфи General Dynamics Electric Boat заложен киль АПЛ SSN-803 "Аризона"

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Источник изображения: Фото: defense.gov

ЦАМТО, 12 декабря. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 7 декабря на верфи General Dynamics Electric Boat (GDEB) церемонии закладки киля многоцелевой АПЛ SSN-803 "Аризона" класса "Вирджиния".

SSN-803 "Аризона" – 30-я АПЛ класса "Вирджиния" и вторая, которая будет построена в варианте "Блок.5". Строительство подлодки началось в марте 2020 года. "Аризона" станет первой подводной лодкой серии, оснащенной модулем полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module), который существенно расширит ее боевые возможности. Первая подлодка версии "Блок.5", SSN-802, данным модулем оснащена не будет.

Подводные лодки класса "Вирджиния", строившиеся до настоящего времени, оснащались 12 крылатыми ракетами "Томагавк" в двух системах вертикального пуска VLT (Virginia Payload Tubes). Добавление 84-футовой секции модулей полезной нагрузки VPM в кормовой части позволит каждой АПЛ "Блок.5" дополнительно нести 28 КР "Томагавк" (семь в каждом модуле), либо другую полезную нагрузку (НПА и БЛА различного назначения, гидроакустические системы). С развитием гиперзвуковых ракетных технологий более крупная пусковая установка АПЛ "Вирджиния" позволит выполнять пуск данных боеприпасов.

Длина АПЛ "Аризона" составит 140 м (460 футов), ширина – 10,4 м (34 фута), водоизмещение – 10200 т. Подлодка сможет развивать скорость 25 узлов в подводном положении.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки на место проведения операций небольших групп ССО, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 30 АПЛ серии "Вирджиния" (на текущий момент заказано 38 подлодок серии). Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США передана 21 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791) и "Монтана" (SSN-794), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

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Страны
Мексика
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
2020-й год
Virginia АПЛ
БПЛА
ГЗЛА
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