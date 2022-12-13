Марокко согласилось поставить Украине запчасти для танков Т-72

ЦАМТО, 12 декабря. Марокко по рекомендации США поставит на Украину запчасти для танков Т-72. Это первое африканское государство, которое окажет военную помощь Киеву, сообщает MK.ru со ссылкой на газету Le journal del Afrique.

Марокканские королевские вооруженные силы имеют на вооружении несколько десятков танков Т-72Б и Т-72БК. Они были приобретены в период с 1999 по 2001 гг. у Белоруссии.

По информации издания, Вашингтону в обстановке абсолютной секретности удалось убедить Рабат поставить ВСУ запчасти для танков Т-72.

Ранее Марокко сохранял нейтралитет по отношению России. В марте и апреле, на Генассамблее ООН представитель королевства воздерживался от голосования по резолюции в отношении России, отмечает MK.ru.

В последние месяцы в Рабате решили солидаризироваться с американской позицией и даже приняли участие во встрече с 40 странами-союзницами США на территории Германии.