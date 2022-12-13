Войти
РИА Новости

Министерство обороны продемонстрировало кадры работы САУ "Малка"

143
0
0

Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Малка" в ходе спецоперации

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" в зоне проведения спецоперации.

"Менее чем за пять минут самоходное орудие выдвигается и разворачивается на огневой позиции", - говорится в описании к видео.

При получении цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-миллиметровыми снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника. После выполнения задач расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

Как сообщили в Минобороны РФ, с недавнего времени расчеты САУ "Малка" группировки "Отважные" пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные.

"Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность применения САУ "Малка" за счет мобильности и огневой мощи", - подчеркнули в министерстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.09.2017
Российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр-эз-Зора
09.03.2017
Шойгу: модернизация на "Красмаше" позволит создавать новые образцы ракет
25.11.2016
AP: министр обороны Финляндии не видит угрозы в действиях РФ на Балтике
24.08.2016
Миротворцы РФ применят новейшую технику и экипировку на учениях ОДКБ в Белоруссии
12.05.2016
Интенсивность военных учений на Северном Кавказе возросла в 2,5 раза
15.06.2015
На Западе скептически смотрят на военные планы России
18.02.2015
КРЭТ: Как ослепить противника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 02:57
  • 39523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин
  • 12.12 23:33
  • 1
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 12.12 23:15
  • 2
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 12.12 22:38
  • 9
Полет «Стрижа»
  • 12.12 18:19
  • 3
Путин заявил о решении самых острых вопросов со снабжением сил в зоне СВО
  • 12.12 18:18
  • 3
Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности
  • 12.12 17:54
  • 68
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 12.12 14:46
  • 1
Ракетные угрозы Киева. Как защитить критически важные объекты России
  • 12.12 12:39
  • 0
Зеленскому и «Бахмутскому мяснику» наплевать на потери в украинской армии
  • 12.12 11:32
  • 2
Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев
  • 12.12 11:06
  • 1
БЛА, использованные для атаки на российские аэродромы, модернизировали при участии корпорации Raytheon Technologies
  • 11.12 22:18
  • 4
Армия США получила первый наземный Tomahawk