Министерство обороны продемонстрировало кадры работы САУ "Малка"

Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Малка" в ходе спецоперации

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" в зоне проведения спецоперации.

"Менее чем за пять минут самоходное орудие выдвигается и разворачивается на огневой позиции", - говорится в описании к видео.

При получении цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-миллиметровыми снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника. После выполнения задач расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

Как сообщили в Минобороны РФ, с недавнего времени расчеты САУ "Малка" группировки "Отважные" пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные.

"Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность применения САУ "Малка" за счет мобильности и огневой мощи", - подчеркнули в министерстве.