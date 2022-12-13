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Военное обозрение

Швеция приняла решение нарастить поставки вооружений Украине

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Министры обороны Украины и Швеции Резников и Йонсон

Источник изображения: topwar.ru

Швеция наращивает объемы поставок вооружений Украине, новый пакет военной помощи для Киева будет на 50% больше, чем предыдущие. Об этом заявил шведский министр обороны Пол Йонсон.

Правительство Швеции приняло решение о формировании нового, уже девятого, пакета военной помощи для украинской армии. Сформирован он с учетом хотелок Украины, поэтому основу составят зенитные комплексы, какие точно неизвестно. Кроме того, шведы также отправят на Украину запчасти для уже поставленных зенитных систем и зимнюю амуницию.

Правительство Швеции приняло девятый пакет поддержки Украины, и он на 50% больше, чем восьмой пакет. Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России

- заявил шведский министр на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Резниковым.

Министр обороны Швеции Йонсон прибыл на Украину, после чего Резников прокатил шведа по тылам украинской группировки недалеко от линии соприкосновения. Швед, естественно, "проникся", особенно происходящим в Николаеве. По уже сложившейся на Украине традиции, все разрушения в городе были записаны на счет российской армии. Шведский министр обещал еще большую поддержку Украине от Европы.

С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины

- заявил он.

Также Швеция примет участие в подготовке украинских военных в рамках европейской миссии EUMAM на территории Польши и Германии.

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Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Швеция
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