Доклад RAND: что сделано и что пока не сделано против России

Rand Corporation: американцы предложили несколько способов, как измотать Россию

Корпорация RAND давно "прославилась" откровенно враждебными "докладами" по российской тематике. Предлагаем читателям изложение военной и экономической части аналитического исследования на тему "как навредить России", недавно выпущенного этим аналитическим центром .

От редакции: Основная часть доклада Корпорации RAND, выдержки из которого мы вам сегодня предлагаем, была написана в 2019 году. Тем не менее мы решили опубликовать именно сегодня почти все содержание третьей и четвертой глав этого доклада. Именно эти две главы предлагают экономические (третья глава) и военные (четвертая глава) средства "изматывания" и "дестабилизации" России. Хотя они написаны задолго до специальной военной операции России на Украине (СВО), начатой 24 февраля 2022 года, ввести эти меры авторы доклада RAND Corporation предлагали как можно скорее — в 2019, 2020, 2021 годах. Многие из этих мер были введены до, а остальные сразу после начала СВО или вводятся сейчас, имея те самые негативные для ЕС и США последствия, которые прогнозируются в Докладе. Становится ясно, что Россия подверглась бы этим санкциям и в том случае, если бы не начала СВО — только "растяжка во времени" у этих мер была бы более долгой.

Изложение главы третьей: как измотать Россию экономически

Авторы доклада подчеркивают, что их главный совет — лишить Россию доходов от нефти и газа. Это должно привести к уменьшению золотовалютных запасов страны, потом к снижению пенсий для россиян и даже к невозможности их выплаты, а потом и к сокращению военных расходов. Авторы прямо говорят, что дают советы с целью "уменьшить российские доходы от нефти и газа, а заодно и сократить ее "человеческий капитал" (количество квалифицированных людей трудоспособного возраста). Конечной целью доклада и содержащихся в нем рекомендаций является "уменьшение бюджетных ресурсов России, которые могут быть направлены на оборону, безопасность и внешнеполитические нужды России".

Главное средство уменьшения российских нефтегазовых доходов — добыча этих ископаемых в США. Вот что об этом пишется в предисловии:

"Расширение производства энергии в США могло бы оказать негативное влияние на экономику России, при этом бюджет страны мог бы сократиться и, как следствие, сократились бы и расходы на оборону. Следуя политике, которая расширяет предложение и снижает цены по всему миру, Соединенные Штаты могут ограничить российские доходы. Это влечет за собой небольшие затраты или риск, создает выгоды второго порядка для экономики США и не требует многостороннего одобрения. (То есть не требуется "зеленого света" от союзников по НАТО — Прим. ИноСМИ)".

Авторы выражают надежду на возникновение в России трудовых споров. Они также признают, что снижение доходов России от энергоносителей в 2014-2016 годах было вызвано в первую очередь падением цен на энергоносители по всему миру, а не действиями Запада.

Далее авторы предсказывают (как в воду глядели), что тотальные санкции по российскому газу невозможны (ЕС замерзнет). А потом объясняют в той самой третьей главе причину:

"У США нет средств контроля над мировым спросом [на газ], а это значит, что американцы не властны и над ценами", — пишут авторы доклада. А вот с нефтью — другое дело:

"Если США желают держать нефтяные цены низкими, чтобы навредить экономике России, то лучше всего им просто не мешать своей добыче нефти развиваться... При этом можно ждать другим странам технологии, чтобы они вместе с США развивали добычу своей нефти. В 2014 году труднодоступную нефть можно было добывать без убытка при себестоимости от 60 до 90 долларов за баррель. Но технический прогресс уменьшит эту цену, причем сильно".

Далее авторы предсказывают, что им удастся заставить Россию снизить социальные расходы в ущерб российским старикам:

"При снижении доходов можно ожидать, что Россия истощит свой Резервный фонд и начнет брать деньги из Фонда национального благосостояния, таким образом снижая свою способность обеспечить населению обещанный уровень пенсий. Если нам удастся сохранять низкие нефтяные цены на несколько лет, это толкнет Россию к тому, что ей придется принимать непопулярные решения насчет того, какие статьи бюджета финансировать".

Цена для союзников

Авторы доклада признают, что, если на Европу надавить, то она может "в долгосрочной перспективе" отказаться и от российского газа. Они советуют заменить его более дорогим сжиженным газом от англосаксов:

"СПГ из США и Австралии мог бы служить альтернативой российскому газу из трубопроводов, но цены на СПГ на других рынках намного выше цен росийского газа для Европы, тем более с учетом действий Газпрома, который постарался сохранить свою рыночную долю в Европе, предлагая газ по цене на 30% меньше цены СПГ".

Авторы признают, что санкции против России бьют даже по американским компаниям и по европейской экологии, но советуют не обращать на это внимания:

"Уже действующие санкции имеют негативное влияние на некоторые компании в США, особенно нефтяные. Exxon Mobil сообщил, что был вынужден отказаться от совместной добычи с Роснефтью в Карском море, упустив выгоду в 700 миллионов долларов, а в целом потерял из-за санкций один миллиард долларов в России... Производители пищевых продуктов в США потеряли бизнес в России, но потери европейцев намного больше".

Предлагается и заморозка активов, и конфискация, но признается, что тут США могут потерять больше, чем Россия:

"Хотя российские прямые инвестиции в США составляют 4,6 миллиардов долларов, прямые инвестиции США в Россию достигают 9,2 миллиардов. В случае взаимной конфискации активов, деловая активность США в России была бы затруднена навсегда, потенциально плохо влияя на доходы и рабочие места в США".

Изложение главы четвертой: "Как нам истощить Россию в военном отношении"

Интересно, что и говоря о военном противостоянии с Россией, авторы доклада оперируют финансовыми терминами. Потери людей и военной техники для них — лишь "возросшая цена" для России. Тут можно цитировать кусками:

"Еще один способ рассредоточить Россию — сделать более затратными ее внешние обязательства. Но это может быть довольно рискованным для США, их союзников и партнеров. В отличие от Советского Союза, обязательства России не слишком растянуты географически. За исключением Сирии, ее зарубежные обязательства на Украине и на Кавказе относительно компактны, примыкают к России в тех местах, где по крайней мере часть местного населения настроена дружелюбно, а географическое положение дает России военное преимущество. Меры, рассмотренные в этой главе, чреваты риском контрмер со стороны России, на которые Соединенным Штатам может быть трудно эффективно отреагировать".

Авторы предсказывают СВО с пониманием, что оно будет означать для их страны поражение:

"Россия может ответить нам, начав новое наступление и захватив более значительные территории Украины. Хотя это может и увеличить издержки России в данном конфликте, это же в целом станет неудачей для Соединенных Штатов, а также для Украины".

Ближний Восток

Поэтому предлагается надавить на российские интересы и в регионе Ближнего Востока:

"Соединенным Штатам нужно будет решить, как действовать в Сирии после того, как Исламское государство* будет изгнано из его оставшихся территориальных анклавов в Ракке и нижнем течении Евфрата. Одним из вариантов является создание значительной охраняемой зоны на востоке страны под эгидой США. Вашингтон может также возобновить помощь США оставшимся оппозиционным силам на западе, которую прекратила администрация Дональда Трампа. Однако отделить умеренных от экстремистских оппозиционных элементов, связанных с „Аль-Каидой“*, будет сложно, и любые поддерживаемые США силы в стране столкнутся с атаками со стороны сирийского правительства и поддерживаемых Ираном ополченцев, даже если Россия будет держаться в стороне. В долгосрочной перспективе это может оказаться опаснее и затратнее для США, чем для России. Продление сирийской гражданской войны также влечет за собой значительные издержки для региональных и европейских союзников Америки, не говоря уже о самом сирийском народе".

Авторы признают свою слабость в Закаваказье. И тут они дали правильный прогноз: после начала СВО Грузия "поумнела" и перестала присоединяться ко все новым санкциям против России. Поэтому предлагается действовать через Молдавию:

"На Кавказе у США меньше возможностей для рассредотачивания России. Россия обладает там еще большими географическими преимуществами, что делает, например, защиту Грузии для Соединенных Штатов значительно затратнее, чем для России. Точно так же Соединенные Штаты не в состоянии бросить вызов российскому влиянию в Центральной Азии по тем же географическим причинам. Могут быть предприняты усилия, чтобы убедить Молдавию теснее сотрудничать с Западом и изгнать небольшой российский миротворческий контингент, расположенный в русскоязычном анклаве на территории этой страны. Но на самом деле это сэкономило бы деньги России, даже несмотря на унизительный вывод миротворцев".

Вывод все-таки делается в пользу действий по всем азимутам. Особенно интересно высказанное еще до карабахской войны 2020 года пожелание "использовать напряженность между Арменией и Азербайджаном":

"Продолжение поставок летального оружия Украине, возобновление поддержки сирийских повстанцев, содействие смене режима в Беларуси, использование напряженности между Арменией и Азербайджаном, усиление внимания к центральной Азии и изоляция Приднестровья. В другом исследовании RAND обсуждается еще несколько возможных геополитических шагов, включая укрепление отношений НАТО со Швецией и Финляндией, давление на претензии России в Арктике и пресечение попыток России расширить свое влияние в Азии".

Белоруссия

Предлагается также "содействовать смене режима в Белоруссии". Правда, авторы предупреждают, что тут Россия будет стоять до последнего:

"Белоруссия — самый важный из союзников России. Во главе нее стоит надежный друг Владимира Путина — Александр Лукашенко. Однако в последнее время контроль Лукашенко над страной ослабевает.

С точки зрения политики США, любые беспорядки в Беларуси могут представлять дополнительные возможности "рассредоточить“ Россию за счет помощи оппозиции, устранения многолетнего диктатора — союзника России — и поддержки либерализации.

В мире, в котором даже небольшие победы очень важны, потеря Россией своего единственного настоящего союзника означала бы явную геополитическую и идеологическую удачу для Запада. Это привело бы к концу "последней диктатуры Европы“, что являлось давней целью внешней политики США. Более того, это подорвало бы попытки России создать ЕАЭС в противовес ЕС и усложнило для России применение военной силы против стран Балтии, еще больше изолируя Калининград.

Содействие смене режима в Беларуси является одним из самых агрессивных вариантов, рассматриваемых в этом докладе. Такие усилия, вполне вероятно, могут не дать успеха, но вызовут очень сильную реакцию России, в том числе даже возможность военных действий. Такая реакция могла бы напрячь Россию, но не потребовала бы от нее больших ресурсов, чтобы сохранить свою власть над Белоруссией, тем самым провоцируя США и их европейских союзников ответить более жесткими санкциями. Результатом будет общее ухудшение ситуации с безопасностью в Европе и неудача внешней политики США".

Центральная Азия

Не забыли авторы и Центральную Азию. Там предлагается поссорить Россию с Казахстаном и Узбекистаном:

"Россия сильно заинтересована в Центральной Азии. У нее есть инструмент для принуждения стран ЦА к сотрудничеству — ЕАЭС.

Но в последнее время в странах Центральной Азии все больше проявляются центробежные тенденции. Эти страны по разным причинам отходят от России. Здесь велика экономическая составляющая — страны ЦА не получают от ЕАЭС достаточных выгод. В то же время в них нарастают прозападные тенденции.

Соединенные Штаты для закрепления своего присутствия в Центральной Азии могут действовать по трем основным направлениям.

Первое — развивать самостоятельные экономические связи с центральноазиатскими странами, склоняя их к подписанию двусторонних торгово-экономических соглашений с США и другими западными странами.

Второе — всячески отводить страны ЦА от расширения сотрудничества в рамках ЕАЭС. США должны сами и вместе со своими союзниками и партнерами воздерживаться от любых контактов с ЕАЭС.

Третье — всячески способствовать созданию трансазиатских транспортных коридоров в обход России.

Более активное взаимодействие с Центральной Азией может иметь определенные выгоды. Расширение транспортных связей Центральной Азии с остальным миром может уменьшит торговлю этого района с Россией. Однако следует отметить, что экономический рост в этих странах может иметь и противоположный эффект и увеличить их торговлю с Россией.

Однако большая связанность ЦА с Западом предполагает, что доля общего объема торговли с Россией, вероятно, упадет. Улучшение торговых путей может также уменьшить объем транзита через Россию и российских доходов от этой торговли. Наконец, в случае успеха стимулирование роста экономик в Центральной Азии также могло бы увеличить торговлю этого региона с США и благотворно повлиять на экономику США, хотя и в ограниченной степени.

Сократить российское влияние в Центральной Азии достаточно трудно и может дорого обойтись, а влияние России может уменьшиться здесь в перспективе и без нашего особого вмешательства. Дело в том, Китай будет продолжать расширяться там в рамках своего мегапроекта "Один пояс — один путь". Япония и Индия также активно взаимодействуют с регионом, и все это может уменьшить доминирование России в ЦА".

Далее приятный для Москвы вывод:

"Однако без больших затрат увеличение нашей вовлеченности в ЦА вряд ли измотает Россию экономически, а вот ее ответной реакции нужно остерегаться".

*Запрещенная в России террористическая организация