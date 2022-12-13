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Военное обозрение

Байден назвал приоритетом США укрепление противовоздушной обороны Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты считают своим приоритетом укрепление противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским.

Пресс-служба Белого дома распространила сообщение о состоявшемся телефонном разговоре президента США Джо Байдена с украинской марионеткой Зеленским. В ходе разговора последний снова выпрашивал у хозяина Белого дома как можно больше вооружений, включая тяжелую бронетехнику и ракеты с большим радиусом действия, в ответ Байден пообещал поставку зенитных комплексов заявив, что приоритетом Вашингтона является украинская ПВО.

Президент Байден подчеркнул приоритетные меры США по укреплению воздушной обороны Украины через помощь в безопасности

- говорится в сообщении.

Кроме того, в Вашингтоне "раскрыли" дальнейшие планы российского президента Владимира Путина. Сделал это координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, президент России намерен продолжить боевые действия, более точную оценку в Белом доме дать затрудняются.

То, что мы видим на месте событий, - это Владимир Путин, который намерен продолжить военные действия против Украины

- заявил Кирби.

По данным американского "Института изучения войны", Россия не отказалась от целей получить контроль над всей Украиной и продолжит этого добиваться.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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