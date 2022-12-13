Войти
Известия.ru

Служащие рембата подготовили военную технику для возвращения на фронт

146
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военнослужащие ремонтных батальонов ВС РФ оказывают необходимую техническую поддержку своим товарищам, выполняющим боевые задачи спецоперации на передовой. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.


На ремонтных станциях специалисты возвращают к жизни технику, поврежденную в ходе ожесточенных столкновений. Впрочем, далеко не все поломки случаются именно в бою. Так, например, у станций наведения ракет в непогоду часто выходят из строя электронные блоки, а также сгорают предохранители.

По словам регулировщика радиоаппаратуры Игоря, они с коллегами оперативно реагируют на любые сообщения о неисправностях и дефектах, стараются помочь по мере возможности. На небольшом отдалении от линии фронта располагается завод, с которого ремонтникам по запросу передают недостающие детали и материалы.

Не так давно солдаты получили в распоряжение несколько разновидностей ремонтно-технических платформ. Благодаря данным машинам специалисты смогут выполнять свои задачи еще более оперативно и качественно, чем раньше. Машины адаптированы для любых работ: с их помощью можно устранять поломки, изготавливать комплектующие, проводить текущее обслуживание.

Когда основные манипуляции с поступившей техникой выполнены, наступает время оценить качество работы. В первую очередь проводят стационарную проверку исправности, после этого боевую машину отправляют на обкатку, чтобы окончательно убедиться, что все системы работают как положено и дополнительные вмешательства не нужны.

Ранее, 17 ноября, Минобороны РФ показало работу служащих ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО). Отмечалось, что солдаты выполняют свои задачи с помощью современных машин технического обслуживания, соблюдая при этом все принципы маскировки. Особое внимание уделяется вопросам ремонта вооружения и военной техники (ВВТ) войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

До этого, 8 ноября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал об особенностях работы рембата. По словам самих бойцов рембатов и экипажей, они нарабатывают бесценный реальный опыт ремонта в полевых условиях. Сложность в том, что качество ремонта в поле должно быть таким же, как и на заводе.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
04.11.2022
Эрдоган: важно активизировать дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине
22.12.2020
Россия не будет развертывать ракеты средней и меньшей дальности
04.08.2020
Ударный беспилотник "Охотник" начнут серийно поставлять в 2024 году
01.06.2020
Репетиции парада Победы начнутся 8 июня
07.12.2017
Эксперт: победа Путина на выборах обеспечит развитие российской армии
15.06.2009
Волжские крылья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 02:57
  • 39523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин
  • 12.12 23:33
  • 1
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 12.12 23:15
  • 2
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 12.12 22:38
  • 9
Полет «Стрижа»
  • 12.12 18:19
  • 3
Путин заявил о решении самых острых вопросов со снабжением сил в зоне СВО
  • 12.12 18:18
  • 3
Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности
  • 12.12 17:54
  • 68
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 12.12 14:46
  • 1
Ракетные угрозы Киева. Как защитить критически важные объекты России
  • 12.12 12:39
  • 0
Зеленскому и «Бахмутскому мяснику» наплевать на потери в украинской армии
  • 12.12 11:32
  • 2
Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев
  • 12.12 11:06
  • 1
БЛА, использованные для атаки на российские аэродромы, модернизировали при участии корпорации Raytheon Technologies
  • 11.12 22:18
  • 4
Армия США получила первый наземный Tomahawk