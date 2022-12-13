Служащие рембата подготовили военную технику для возвращения на фронт

Военнослужащие ремонтных батальонов ВС РФ оказывают необходимую техническую поддержку своим товарищам, выполняющим боевые задачи спецоперации на передовой. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

На ремонтных станциях специалисты возвращают к жизни технику, поврежденную в ходе ожесточенных столкновений. Впрочем, далеко не все поломки случаются именно в бою. Так, например, у станций наведения ракет в непогоду часто выходят из строя электронные блоки, а также сгорают предохранители.

По словам регулировщика радиоаппаратуры Игоря, они с коллегами оперативно реагируют на любые сообщения о неисправностях и дефектах, стараются помочь по мере возможности. На небольшом отдалении от линии фронта располагается завод, с которого ремонтникам по запросу передают недостающие детали и материалы.

Не так давно солдаты получили в распоряжение несколько разновидностей ремонтно-технических платформ. Благодаря данным машинам специалисты смогут выполнять свои задачи еще более оперативно и качественно, чем раньше. Машины адаптированы для любых работ: с их помощью можно устранять поломки, изготавливать комплектующие, проводить текущее обслуживание.

Когда основные манипуляции с поступившей техникой выполнены, наступает время оценить качество работы. В первую очередь проводят стационарную проверку исправности, после этого боевую машину отправляют на обкатку, чтобы окончательно убедиться, что все системы работают как положено и дополнительные вмешательства не нужны.

Ранее, 17 ноября, Минобороны РФ показало работу служащих ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО). Отмечалось, что солдаты выполняют свои задачи с помощью современных машин технического обслуживания, соблюдая при этом все принципы маскировки. Особое внимание уделяется вопросам ремонта вооружения и военной техники (ВВТ) войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

До этого, 8 ноября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал об особенностях работы рембата. По словам самих бойцов рембатов и экипажей, они нарабатывают бесценный реальный опыт ремонта в полевых условиях. Сложность в том, что качество ремонта в поле должно быть таким же, как и на заводе.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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