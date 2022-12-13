Самый быстрый в мире бронедиверсант на гусеницах "Сталкер" восхищает до сих

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Изготовленная по технологии "стелс" разведывательно-диверсионная машина РДМ-2Т "Сталкер" на много лет опередила свое время. Появившаяся в нулевые годы она обладает радиолокационной, оптической, тепловой и акустической заметностью, что делает ее менее уязвимой даже от современных высокоточных средств поражения.

Разработку белорусского предприятия "Минотор-Сервис" предполагалось использовать для ведения глубокой разведки и диверсионных операций.

При собственном весе в 27 400 кг благодаря 780-сильному двигателю она способна разгоняться до рекордных для гусеничной техники 95 км/ч. Телевизионная система заднего обзора позволяет механику-водителю двигаться на приличной скорости и задним ходом.

Отмечалась, что из-за гидропневматической подвески даже по пересеченной местности машина идет, как по ровной дороге.

"Сталкер" вооружен стабилизированной 30-мм автоматической пушкой 2A42 со спаренным 7,62-мм пулеметом, 30-мм автоматическим гранатометом и двумя выдвижными пусковыми установками для противотанковых зенитных ракет "Атака" и "Игла".

Система управления огнем включает многоканальное обзорно-прицельное устройство, обеспечивающее поиск, обнаружение и сопровождение целей в пассивном режиме в дневных и ночных условиях с определением дальности при помощи лазерного дальномера.

Броня машины способна выдерживать попадание в передней полусфере 35-мм снарядов. Днище имеет усиленную противоминную защиту. Экипаж - пять человек.

По мнению военных экспертов, РДМ-2Т в современных реалиях могла бы служить и как достаточно неплохая машина огневой поддержки.