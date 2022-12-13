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РИА Новости

Бойцы ЗВО рассказали, что украинские военные сбежали при виде "Терминатора"

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Офицер 3-го корпуса ЗВО: бойцы ВСУ сбежали при виде российских БМПТ "Терминатор"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинские военные остерегаются российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и охотятся за ними, рассказал РИА Новости командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа.

"В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде "Терминатора". Для них это незнакомая машина и непонятная", — рассказал он.

Также бойцы похвалили инженеров и всех работавших над созданием БМПТ. "Качественное и очень надежное (комплекс вооружения. – ред.), стреляет прекрасно", - сообщил оператор-гранатометчик экипажа машины.

Механик-водитель отметил высокую проходимость машины и легкость в управлении. "Это дракон какой-то", - рассказал военнослужащий журналистам. Один из членов экипажа отметил, что их машина прекрасно выдержала попадание из гранатомета и "огонь пехоты". "Машина надежная, сильная и эффективная", - поделился мнением боец.

Высокая боевая устойчивость

Российские "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты, рассказал ранее РИА Новости информированный источник.

"Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения", — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что "преимущества БМПТ состоят в высокой защищенности, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных боевых танков, а также в многоканальном комплексе вооружения, позволяющем одновременно вести огонь по четырем-пяти целям".

Кроме того, рассказал источник, опыт боев подтвердил, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у этих боевых машин выше скорость наведения вооружения. По словам собеседника агентства, участие "Терминаторов" в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах.

"Терминатор"

Боевую машину поддержки танков "Терминатор" приняли на вооружение в 2018 году. БМПТ вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя противотанковыми ракетами 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова.

"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству в 2000 году, в 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны России подписало в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.

Как сообщали РИА Новости в корпорации "Ростех", УВЗ формирует облик нового, третьего поколения боевых машин. Новая версия "Терминатора" сможет работать по всем типам целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Украина
Продукция
2А42
АГС-17
Атака
БМПТ Рамка-99
ПКМ
Терминатор-2
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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