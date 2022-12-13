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Naked Science

Первая за полвека лунная миссия пилотируемого корабля завершилась успешно

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Момент приводнения корабля Orion, запечатленный со спасательного судна в Тихом океане
Момент приводнения корабля Orion, запечатленный со спасательного судна в Тихом океане.
Источник изображения: NASA

Пятьдесят лет назад, 11 декабря 1972 года, человечество в последний раз ступило на лунную поверхность — это была миссия «Аполлон-17». По случайному стечению обстоятельств именно в эту дату, но уже полвека спустя, вернулся из своего первого полноценного полета новейший американский космический корабль для путешествий к Луне.

Как сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в своем официальном блоге, приводнение произошло штатно, в воскресенье, 11 декабря, в 9:40 по тихоокеанскому времени (PST, 20:40 по Москве). Спасательные команды встретили капсулу Orion в Тихом океане к востоку от Нижней Калифорнии.

В ближайшие часы корабль будут готовить к поднятию на судно, затем доставят к берегу, где перегрузят на трейлер и перевезут в Космический центр имени Кеннеди. Только там люк капсулы можно будет открыть и проверить состояние нескольких физических, а также биологических экспериментов. Затем начнется длительный процесс анализа данных и самого оборудования на борту Orion — техникам предстоит удостовериться, что все системы пилотируемого корабля отработали, как и должны были.

Персонал ВМС США вылавливает капсулу корабля Orion из океана после тестового полета, 2014 год

Источник изображения: U.S. Navy

Стоит отметить, что вернувшийся из миссии Artemis I корабль Orion, хотя это и было его первое путешествие к Луне, успел поставить сразу несколько рекордов. Например, он провел больше всего времени в самостоятельном полете не стыкуясь с другими аппаратами или станциями из всех когда-либо эксплуатировавшихся пилотируемых космических кораблей (пусть и без людей в этот раз). А еще пролетел в аналогичных условиях самое большое расстояние — более 2,24 миллиона километров за 25,5 дня миссии Artemis I.

Другая любопытная деталь полета — орбита вокруг Луны, на которую выходил Orion. Во время пилотируемых полетов, когда будет готова окололунная станция, корабль пристыкуется к ней. И оба аппарата, а также Starsip Lunar или иной посадочный модуль, будут находиться на «почти прямолинейной гало-орбите» (near-rectilinear halo orbit, NRHO). Но в тестовом полете для «Ориона» выбрали иную траекторию — дальнюю ретроградную орбиту (DRO). Ранее лишь один рукотворный объект занимал ее около Луны — китайский зонд «Чанъэ-5» после того, как отправил к Земле капсулу с образцами реголита.

Инфографика с основными этапами возвращения корабля Orion на Землю

Источник изображения: ESA

Обе этих орбиты изучались давно, однако на практике их применение началось только в последние годы. Связано это с большой сложностью их расчета и необходимостью выполнять маневры с высочайшей точностью. Ранее просто не было возможности снизить погрешность позиционирования аппарата в пространстве до требуемого уровня. Применительно к освоению Луны они важны по следующим причинам:

  • DRO невероятно стабильна и позволяет размещать в окололунном пространстве долговременные аппараты (у Луны очень неоднородное гравитационное поле и эту задачу иными способами трудно решить);
  • NRHO не настолько стабильна, но позволяет поддерживать постоянный одновременный радиоконтакт с Землей и полюсами Луны.

Полвека назад земляне последний раз посетили спутник своей родной планеты и пообещали вернуться. Миссия «Аполлона-17» была примечательна еще и первым визитом на Луну профессионального ученого — геолога Харрисона Шмитта. Все предыдущие экипажи состояли из летчиков-астронавтов, которые хоть и прошли интенсивную подготовку, полноценного опыта полевой работы не имели. В полетах по программе «Артемида» будет участвовать еще более широкий спектр людей — в том числе первая женщина на Луне и первый не белый мужчина. Это не только важный социально-политический жест, но и наглядная демонстрация того, что миссии на другие тела Солнечной системы доступны квалифицированным специалистам вне зависимости от их физиологии либо расы.

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Россия
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