В Швеции заявили, что новый пакет военной помощи Украине будет больше предыдущего на 50%

Министр обороны Пол Йонсон пояснил, что Стокгольм предоставит Киеву системы ПВО и боеприпасы

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Очередной пакет военной помощи, который Швеция выделила Украине, на 50% больше предыдущего и включает средства противовоздушной обороны. Об этом заявил в воскресенье министр обороны страны Пол Йонсон на пресс-конференции в Одессе во время визита на Украину.

"Несколько недель назад правительство приняло девятый пакет поддержки Украины, он уже на 50% больше, если сравнивать его с восьмым", - приводит слова Йонсона украинское издание "Европейская правда". "В этом пакете мы предоставляем ПВО, также боеприпасы для еще одного вида ПВО, и также, конечно, есть пакет, связанный с подготовкой к зиме", - сказал министр обороны Швеции.

Он напомнил, что с 1 января Швеция начнет председательствовать в Европейском Союзе, и пообещал, что защита интересов Украины будет важной задачей для Стокгольма.

По словам главы украинского Минобороны Алексея Резникова, его шведский коллега стал 18-м иностранным главой оборонного ведомства, прибывшим на Украину с начала боевых действий в конце февраля.

Парламент Швеции в середине ноября поддержал предложение правительства передать в дар Украине военную технику на сумму 3,0078 млрд крон (более $284 млн) в этом году. Речь идет о средствах ПВО и боекомплектах к ним, автомобилях-внедорожниках, зимнем обмундировании, средствах индивидуальной защиты и палатках.