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ИноСМИ

Оружейные фирмы в США и ЕС богатеют, передышке между войнами пришел конец

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Оружейный ствол на фоне флага Украины
Оружейный ствол на фоне флага Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

FOCUS: Украина озолотила оружейные концерны Запада. Они жируют, как в дни второй мировой

Оружейный бизнес переживает бум прежде всего в США, ЕС и в Китае, пишет автор немецкого журнала FOCUS. Совсем недавно оборонные компании считались бесперспективными. А сегодня их акции взлетели, как силы зла: кончился мирный послевоенный период в Европе, пришло их время.

Габор Штейнгарт

Не все люди страдают в эти дни в равной степени. В то самое время, когда в Европе люди воюют, а Китай и Соединенные Штаты усиленно вооружаются, у сотрудников больших оружейных компаний каждый день — праздник.

Оружейный бизнес переживает бум, на предприятиях военной промышленности как Америки, так и Германии работа идет в три смены. Менеджеры и акционеры этих фирм процветают. Еще бы. Идет даже не перезапуск холодной войны, а кое-что получше для торговцев оружием: заканчивается послевоенный мирный период в Европе.

В сегодняшнем мире угрозы опять легко переходят в залпы орудий. Глобальные военные расходы — не только на вооружение, но и на ремонтно-технические работы и личный состав — в прошлом году впервые превысили два триллиона долларов. Если бы военная промышленность была отдельным государством, то в рейтинге она находилась бы на 9 месте — чуть ниже Италии и чуть выше Канады.

Эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) считают, что в 2022 году произойдет заметный рост мирового товарооборота вооружений, так как Украина получает оружие в больших количества, мировые арсеналы опустошаются и на всех континентах раскручивается спираль гонки вооружений. "К октябрю 2022 году США поставили на Украину 8500 противотанковых ракетных комплексов Javelin, что соответствует четырехлетнему объему производства", — написано в докладе SIPRI. И это только один пример.

Больше других на оружейном буме наживаются США

Среди ста крупнейших оружейных корпораций мира 40 находятся в США. Американское государство тратит на армию в разы больше любой другой страны мира: в 2021 году военные расходы США составили около 801 миллиарда долларов, что соответствует 38 процентам военных расходов всего мира.

Американские концерны занимают лидирующие позиции в производстве самолетов и вертолетов, ФРГ также покупает их в США. Наземные виды вооружение, такие как бронемашины и гаубицы, производятся преимущественно в Европе. Какие же фирмы США самые крупные?

На 1-м месте: Lockheed Martin — лидер по продажам оружия в мире. Цены на акции концерна выросли в этом году в США почти на 40 процентов. Помимо прочего Lockheed выпускает истребители F-16, экспортный бестселлер.

На 2-м месте: компания Raytheon. Её акции в этом году подорожали на 15 процентов. Из ее цехов выходят знаменитые системы ПВО Pаtriot. Есть планы организовать их производство в Германии.

На 3-м месте: Boeing. Это хотя и не чисто военное предприятие, но 40 процентов его продаж приходятся на оборонный сектор. Акции компании за этот год снизились в цене на 10 процентов. Что-то пошло не так в оборонных сделках, связанных еще с бывшим президентом Трампом.

На 4-м месте: Northrop Grumman. В начале декабря корпорация представила новый бомбардировщик-"невидимку". B-21 Raider может нести как обычные, так и ядерные заряды и, как утверждают производители, невидим для вражеских радаров. Цена одного экземпляра находится в пределах 700 миллионов долларов. В этом году на бирже ожидают роста акций компании на 40 процентов и более.

В Японии также происходит смена эпох. Но не от хорошей жизни: соседи Японии Китай и Северная Корея усиленно вооружаются, поэтому и Япония собирается до 2027 года удвоить свои военные расходы.

В Китае и Европе вооружение также идет полным ходом

Китай — движущая сила мирового бизнеса вооружений. До 2027 году китайский руководитель партии и государства Си Цзиньпин намерен модернизировать свои вооруженные силы. Главные бенефициары этого процесса — местные предприятия ВПК, в том числе AVIC (Aviation Industry Corporation of China). Эта компания полностью принадлежит государству, как и ведущий оружейный концерн Народной Республики — North Industries Corporation (NORINCO).

Гонка вооружений набирает обороты и в Европе, долгое время мечтавшей о "мирных дивидендах" после конца холодной войны. В отличие от США оборонные расходы в Европе многие годы находились ниже целевого показателя НАТО в два процента от ВВП. Но уже сейчас большинство европейцев "исправились" и тратят больше 3-4 процентов.

Акции лишь некоторых европейских оружейных концернов заметно поднялись в цене, хотя в Европе акции оборонных предприятий долгое время не котировались. Они считались плохим вложениям капиталов "из-за отсутствия перспектив".

Не все оборонные компании процветают в равной степени.

Стоит внимательней посмотреть на самые большие оружейные компании Европы.

Торговцы смертью из Европы: опять Крупп?

На 1-м месте: британская компания BAE Systems. В прошлом году ее товарооборот лишь слегка возрос. Компания выпускает вместе с другими предприятиями, в том числе с RheinMetall, бронетранспортер TPz 1 Fuchs. Акции BAE Systems выросли в цене с начала года на 45 процентов. Их курс резко поднялся с началом войны на Украине.

На 2-м месте: Leonardo. Итальянский концерн ориентируется на будущее и усиленно инвестирует в электронику, в том числе в партнерстве с немецкой фирмой Hensoldt. В современной войне электроника играет всё более важную роль, прежде всего в том, что касается БПЛА и кибервойны. Акции компании с начала года прибавили в цене 20 процентов.

На 3-ем месте: Thales. Французский концерн занимается как гражданскими, так и военными разработками. Но особенно активен он в области военной техники. Акции концерна выросли в цене на 60 процентов.

Немецкие оружейные концерны сегодня относительно невелики, но сейчас и они активно растут.

1-е место: Rheinmetall. Концерн изготавливает танки и Ко. Недавно он прикупил испанское предприятие, производящее боеприпасы, чем значительно увеличил свои мощности. Боеприпасы в наши дни — ходовой товар. Акции концерна понялись более чем на 125 процентов.

2-е место: Thyssenkrupp. Если говорить о вооружении, то изделия концерна двигаются, в основном, ниже зоны действия радаров. Действительно, подразделение компании Marine Systems предлагает на рынке, прежде всего, подводные лодки, военные корабли и продукты новых под- и надводных технологий. Но несмотря на эту специализацию акции концерна снизились в цене более чем на 40 процентов. Это связано с внутренними проблемами предприятия.

3-е место: Hensoldt. Компания откололась в 2017 году от оборонного подразделения концерна Airbus и специализируется сейчас преимущественно на изготовлении радаров, оптоэлектронных систем, средствах электронного ведения войны и авионике. С начала года акции компании поднялись в цене более чем на 70 процентов.

Вывод:

По всему миру произошел переворот в сознании, который лишь при самом счастливом обороте событий послужит нашей безопасности. Хочешь мира, готовься к войне — так всегда говорят военные стратеги.

Но, с другой стороны, совершенно необязательно, что каждый, кто готовится к войне, действительно хочет мира. Некоторые главы государств и правительств готовятся к войне, чтобы затем ее вести.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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