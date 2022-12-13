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РИА Новости

В Британии рассказали, почему ВСУ следует опасаться Суровикина

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Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Telegraph: командующий войсками в зоне СВО Суровикин стал "опасным противником" для ВСУ

МОСКВА, 11 декабря/ Радио Sputnik. Генерал армии, командующий войсками в зоне СВО Сергей Суровикин cтабилизировал линию фронта на Украине и дисциплинировал ВС РФ, он является "опасным противником" для украинцев, пишет британская газета The Telegraph.

В статье говорится, что аналитики отмечают "организаторские способности и беспощадность генерала Сергея Суровикина". По их мнению, именно эти качества делают его опасным для ВСУ.

"Вероятно, это самый компетентный командир, которого до сих пор ставила Россия", – приводит издание слова старшего научного сотрудника американского аналитического центра Rand Corporation Дары Массикот.

Отставной австралийский генерал и военный аналитик Мик Райан считает, что Суровикина назначили не для обороны. По его мнению, "Путин будет ожидать от него большей агрессии и большего военного успеха", говорится в публикации.

Ранее радио Sputnik сообщило, как Суровикин оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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