В Британии рассказали, почему ВСУ следует опасаться Суровикина

Telegraph: командующий войсками в зоне СВО Суровикин стал "опасным противником" для ВСУ

МОСКВА, 11 декабря/ Радио Sputnik. Генерал армии, командующий войсками в зоне СВО Сергей Суровикин cтабилизировал линию фронта на Украине и дисциплинировал ВС РФ, он является "опасным противником" для украинцев, пишет британская газета The Telegraph.

В статье говорится, что аналитики отмечают "организаторские способности и беспощадность генерала Сергея Суровикина". По их мнению, именно эти качества делают его опасным для ВСУ.

"Вероятно, это самый компетентный командир, которого до сих пор ставила Россия", – приводит издание слова старшего научного сотрудника американского аналитического центра Rand Corporation Дары Массикот.

Отставной австралийский генерал и военный аналитик Мик Райан считает, что Суровикина назначили не для обороны. По его мнению, "Путин будет ожидать от него большей агрессии и большего военного успеха", говорится в публикации.

Ранее радио Sputnik сообщило, как Суровикин оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации.