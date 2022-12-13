Войти
ТАСС

Глава NASA считает посадку корабля Orion определяющей для возвращения США на Луну

128
0
0
Директор NASA Билл Нельсон
Директор NASA Билл Нельсон.
Источник изображения: © Graeme Jennings/Pool via AP

Билл Нельсон отметил, что США "возвращаются в космос с новым поколением"

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Приводнение в Тихом океане американского космического корабля Orion, запущенного в рамках лунной миссии Artemis I, является определяющим для возвращения США на Луну. Такое мнение выразил в воскресенье глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Это выдающийся день. Мы сейчас возвращаемся в космос с новым поколением", - сказал Нельсон в ходе трансляции NASA, назвав это событие "определяющим". "Мы знали, что вернемся на Луну, чтобы продолжить исследовать открытый космос. Поэтому это определяющий день", - отметил он.

"Мы делаем это открыто, делаем с нашими друзьями. Приглашаем всех людей на Земле. Мы осуществляем это также с нашими коммерческими партнерами", - сказал глава NASA.

Космический корабль Orion вернулся в воскресенье на Землю и приводнился в Тихом океане около Сан-Диего в 09:40 по времени западного побережья США (20:40 мск). Ранее модуль с тремя манекенами на борту, которые использовались для измерения уровня радиации во время полета, отделился от сервисной части корабля. Капсулу спустили с помощью трех парашютов. В ближайшее время десантный корабль Военно-морских сил США USS Portland заберет модуль.

Корабль был запущен 16 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System в рамках первого этапа программы Artemis. Второй этап (Artemis 2) будет включать облет Луны на корабле Orion с экипажем на борту, третий (Artemis 3) - высадку астронавтов на Луну и регулярные пилотируемые миссии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
ЯО
Похожие новости
23.11.2022
Посадку первого японского аппарата на Луну отменили из-за проблем со связью
05.09.2022
Новая попытка запуска ракеты SLS к Луне может состояться в октябре
11.01.2021
Космический рывок
20.07.2020
Своя «Федерация» обойдется НАСА в 12 бюджетов «Роскосмоса»
14.04.2020
NASA раскрыло подробности программы по освоению Луны
03.07.2019
США успешно запустили лунно-марсианский Orion
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 02:57
  • 39523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин
  • 12.12 23:33
  • 1
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 12.12 23:15
  • 2
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 12.12 22:38
  • 9
Полет «Стрижа»
  • 12.12 18:19
  • 3
Путин заявил о решении самых острых вопросов со снабжением сил в зоне СВО
  • 12.12 18:18
  • 3
Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности
  • 12.12 17:54
  • 68
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 12.12 14:46
  • 1
Ракетные угрозы Киева. Как защитить критически важные объекты России
  • 12.12 12:39
  • 0
Зеленскому и «Бахмутскому мяснику» наплевать на потери в украинской армии
  • 12.12 11:32
  • 2
Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев
  • 12.12 11:06
  • 1
БЛА, использованные для атаки на российские аэродромы, модернизировали при участии корпорации Raytheon Technologies
  • 11.12 22:18
  • 4
Армия США получила первый наземный Tomahawk