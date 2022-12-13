Глава NASA считает посадку корабля Orion определяющей для возвращения США на Луну

Билл Нельсон отметил, что США "возвращаются в космос с новым поколением"

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Приводнение в Тихом океане американского космического корабля Orion, запущенного в рамках лунной миссии Artemis I, является определяющим для возвращения США на Луну. Такое мнение выразил в воскресенье глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Это выдающийся день. Мы сейчас возвращаемся в космос с новым поколением", - сказал Нельсон в ходе трансляции NASA, назвав это событие "определяющим". "Мы знали, что вернемся на Луну, чтобы продолжить исследовать открытый космос. Поэтому это определяющий день", - отметил он.

"Мы делаем это открыто, делаем с нашими друзьями. Приглашаем всех людей на Земле. Мы осуществляем это также с нашими коммерческими партнерами", - сказал глава NASA.

Космический корабль Orion вернулся в воскресенье на Землю и приводнился в Тихом океане около Сан-Диего в 09:40 по времени западного побережья США (20:40 мск). Ранее модуль с тремя манекенами на борту, которые использовались для измерения уровня радиации во время полета, отделился от сервисной части корабля. Капсулу спустили с помощью трех парашютов. В ближайшее время десантный корабль Военно-морских сил США USS Portland заберет модуль.

Корабль был запущен 16 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System в рамках первого этапа программы Artemis. Второй этап (Artemis 2) будет включать облет Луны на корабле Orion с экипажем на борту, третий (Artemis 3) - высадку астронавтов на Луну и регулярные пилотируемые миссии.