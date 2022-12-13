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Интерфакс-АВН

В Генштабе Белоруссии отмечают сохранение угроз на границе со странами ЕС и Украиной

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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе.
Источник изображения: © Sputnik

Минск. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Белорусских военных беспокоит эскалация напряженности на границе со странами ЕС и Украиной, заявил первый замминистра обороны, начальник генштаба Вооруженных Сил Белоруссии Виктор Гулевич.

"Мы уделяем внимание каждому из рубежей нашей родины, это и северо-западное, и западное, и южное направления. Естественно, большую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной", - сказал Гулевич в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Украина приняла беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что нас связывало, разграничить, как говорится, по живому провести эту линию. И нужно отметить: предпосылок с белорусской стороны, помимо голословных угроз, что Беларусь будет осуществлять нападение на Украину, нет. Но то, что производит Украина, когда сами взрывают мосты, сами уничтожают дорожное направление, - это уже о многом говорит", - отметил белорусский военачальник.

По его словам, не сокращаются и военные контингенты западных стран у границ с Белоруссией.

"Но если рассматривать границы Республики Беларусь со странами НАТО - группировки США, западноевропейских стран, которые сосредоточены в сопредельных с нами странах. Это Прибалтика, Польша. Они не имеют тенденции к уменьшению", - подчеркнул Гулевич, добавив, что Белоруссия принимает ответные меры реагирования, разворачивает батальонные тактические группы на угрожаемых направлениях.

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Страны
Белоруссия
Польша
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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