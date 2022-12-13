Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей

Работающие на "Терминаторах" в зоне спецоперации российские бойцы похвалили их создателей

ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Выполняющие в зоне спецоперации ряд боевых задач бойцы Западного военного округа похвалили инженеров и всех работавших над созданием уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

"Качественное и очень надежное (комплекс вооружения на БМПТ – ред.), стреляет прекрасно. Инженеры хорошо постарались, машина достойная", - сказал РИА Новости оператор-гранатометчик экипажа машины.

Механик-водитель экипажа отметил высокую проходимость машины и легкость в управлении.

"У меня нет слов по красоте этой машины и как она себя ведет. Они (разработчики машины – ред.) все сделали и все сделали хорошо… Это дракон какой-то. Мне очень сильно нравится. И проходимость хорошая, по крайней мере не буксовал еще никто", - рассказал военнослужащий журналистам.

Один из членов экипажа отметил, что их машина прекрасно выдержала попадание из гранатомета и "огонь пехоты".

"Удар гранатомета выдержит, пехоты стрельбу выдержит. Машина надежная, сильная и эффективная", - поделился мнением боец.

Разработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.

Ранее РИА Новости сообщало, что "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в ходе спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. По данным источника агентства, российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин".