«Укроборонпром» анонсировал принятие на вооружение ВСУ дрона-камикадзе с функцией «возвращения»

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Украинская армия в скором времени получит на вооружение новейший дрон-камикадзе, разработанный как ответ на российские беспилотники "Герань", которые стали головной болью для противовоздушной обороны Украины. Вот только украинский беспилотник будет отличаться одной особенностью - он будет "возвращаемым". Об этом заявил руководитель проектов концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев.

О том, что Украина разрабатывает некий дрон-камикадзе, который должен будет наносить удары по российской бронетехнике и военным объектам, в Киеве заявляли уже не раз. Буквально несколько дней назад в "Укроборонпроме" сообщили, что дрон якобы уже заканчивает испытания и до конца года поступит на вооружение ВСУ. О самом дроне-камикадзе известно мало, в Киеве секретят данные о разработке. На сегодняшний день известно, масса боевой части БПЛА составит 75 кг, а дальность применения - до 1 тысячи километров.

Однако сегодня в украинском концерне решили приоткрыть завесу тайны над секретным дроном, заявив, что похож он будет на иранский Shahed, но только с возможностью возвращения. Как пояснил Болдырев, беспилотник сможет наносить удары "несколько раз". Каким способом это будет реализовано, он не пояснил.

Говоря об ударном беспилотнике, подразумевается вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения

- заявил он.

О создании нового барражирующего боеприпаса для ВСУ стало известно еще в октябре, пока все на уровне заявлений, что "вот-вот и примем". Где будет производиться новый дрон-камикадзе и в каких объемах не сообщается. В Киеве надеются повторить успех российских "Гераней", но имеется одно "но" и очень серьезное. Все дело в том, что российские дроны работали при фактическом отсутствии ПВО у Украины. В отличие от нее, у России ПВО имеется, причем за время СВО уже научившаяся бороться с беспилотниками.