«Укроборонпром» анонсировал принятие на вооружение ВСУ дрона-камикадзе с функцией «возвращения»

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Украинская армия в скором времени получит на вооружение новейший дрон-камикадзе, разработанный как ответ на российские беспилотники "Герань", которые стали головной болью для противовоздушной обороны Украины. Вот только украинский беспилотник будет отличаться одной особенностью - он будет "возвращаемым". Об этом заявил руководитель проектов концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев.
О том, что Украина разрабатывает некий дрон-камикадзе, который должен будет наносить удары по российской бронетехнике и военным объектам, в Киеве заявляли уже не раз. Буквально несколько дней назад в "Укроборонпроме" сообщили, что дрон якобы уже заканчивает испытания и до конца года поступит на вооружение ВСУ. О самом дроне-камикадзе известно мало, в Киеве секретят данные о разработке. На сегодняшний день известно, масса боевой части БПЛА составит 75 кг, а дальность применения - до 1 тысячи километров.
Однако сегодня в украинском концерне решили приоткрыть завесу тайны над секретным дроном, заявив, что похож он будет на иранский Shahed, но только с возможностью возвращения. Как пояснил Болдырев, беспилотник сможет наносить удары "несколько раз". Каким способом это будет реализовано, он не пояснил.
- заявил он.
О создании нового барражирующего боеприпаса для ВСУ стало известно еще в октябре, пока все на уровне заявлений, что "вот-вот и примем". Где будет производиться новый дрон-камикадзе и в каких объемах не сообщается. В Киеве надеются повторить успех российских "Гераней", но имеется одно "но" и очень серьезное. Все дело в том, что российские дроны работали при фактическом отсутствии ПВО у Украины. В отличие от нее, у России ПВО имеется, причем за время СВО уже научившаяся бороться с беспилотниками.