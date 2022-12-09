Словакия поставит Украине боеприпасы для истребительной авиации Воздушных сил ВСУ

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Словакия поставит Украине боеприпасы для истребительной авиации, а также другое снаряжение, которое войдет в новый пакет военной помощи. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ростислав Катчер.

Правительство Словакии согласовало новый пакет военной помощи для Украины, основу которого составят боеприпасы. Как заявил на совместном брифинге с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой словацкий министр Ростислав Катчер, Украина получит боеприпасы, в том числе крупных калибров, а также для истребительной авиации. Кроме того, в пакет войдет зимнее обмундирование и другое необходимое снаряжение для ВСУ.

Мы и дальше будем поддерживать вас практически в вашей борьбе. Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи. Это боезапас, крупные калибры, также для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение

- заявил Катчер, вот только никаких подробностей не привел.

Точно сказать, о каких именно боеприпасах идет речь, а также их количестве, нет возможности. Вероятно, часть поставки будет закрыта артиллерийскими снарядами калибра 155 мм, их ВСУ катастрофически не хватает. А вот про боеприпасы для истребителей вообще молчание, возможно речь идет о снарядах для одноствольной пушки ГШ-301 калибра 30 мм истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ. Также это могут быть ракеты "воздух - воздух", оставшихся от словакских МиГ-29, которые должны были быть выведены из эксплуатации в сентябре для дальнейшей передачи Украине. На данный момент неизвестно, получил ли их Киев, но то, что в последнее время украинские истребители снова появились на линии соприкосновения - это факт.

Возможно, Братислава избавляется от остатков авиационного вооружения, оставшегося от советских самолетов.