Египет и Эфиопия идут к войне за воду

Причиной раздора стала новая крупная гидроэлектростанция на реке Нил

Несмотря на стремительное развитие средств вооруженной борьбы, война между странами, не граничащими между собой на суше, – явление крайне редкое. И уж точно нет прецедентов вооруженных конфликтов между такими странами, которые не граничат между собой на суше, и при этом одна из них еще и не имеет выхода к морю (случаи типа вторжения американцев в Афганистан мы сейчас в расчет не берем, этот военный конфликт был явно асимметричным).

Тем не менее именно такая война может случиться в Африке. Причина трудна для понимания европейцев, но не представляет ничего необычного для Африки и Арабского Востока. Это будет война за воду.

ПЛОТИНА ПРЕТКНОВЕНИЯ

В пустынной и засушливой северо-восточной Африке практически единственным серьезным источником воды является Нил. Это одна из двух самых длинных рек в мире (наряду с Амазонкой). Она вытекает из озера Виктория и впадает в Средиземное море. От этой реки почти полностью зависит жизнь Южного Судана, Судана и Египта.

Крупнейшим притоком Нила является Голубой Нил, берущий свое начало в Эфиопии (в озере Тана). Для Эфиопии уже эта река имеет ненамного меньшее значение.

По поводу регулирования стока Нила с 1929 по 2011 год было подписано несколько различных соглашений между странами бассейна этой реки. И именно в 2011 году Эфиопия приняла решение о постройке на Голубом Ниле гигантской (крупнейшей в Африке) ГЭС под названием «Великое возрождение Эфиопии».

На данный момент реализация проекта практически завершена, хотя он несколько раз менялся уже в ходе строительства. ГЭС будет состоять из двух дамб, главная из которых будет иметь высоту 155 м и длину 1780 м. Объем водохранилища должен составить 74 км3. Строительством ГЭС занимается итальянская компания, финансируют строительство правительство Эфиопии и китайские банки, продажу электричества будет организовывать израильская компания. Предполагается, что выработка электроэнергии на строящейся ГЭС будет втрое выше, чем сейчас на всех электростанциях Эфиопии, вместе взятых. Так что электричество можно будет экспортировать.

Разумеется, столь грандиозное сооружение может очень сильно повлиять на гидрологический режим Нила ниже места впадения в него Голубого Нила. Место это находится рядом со столицей Судана – Хартумом.

Соответственно строительство ГЭС в Эфиопии скажется на экономике и социальной сфере Судана и Египта – в частности, на 40% сократится выработка электроэнергии на знаменитой Асуанской ГЭС в Египте. Притом что Египет уже сейчас, без всякой эфиопской ГЭС, испытывает дефицит воды и электроэнергии, а после ее ввода в строй страну может ожидать настоящая экономическая и социальная катастрофа. Поэтому, как только Эфиопия начала строительство своей ГЭС, тогдашний президент Египта исламист Мухаммед Мурси начал прямо угрожать Аддис-Абебе военным ударом.

Летом 2013 года Мурси был свергнут в результате военного переворота. Новый президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не делает столь радикальных заявлений, но возможность военного решения вопроса явно сохраняется.

Между представителями (включая президентов) Египта, Судана и Эфиопии регулярно проходят встречи по данному вопросу (в том числе в июне 2020 года), подписываются различные документы. Но принципиально проблема не решается, а ГЭС тем временем успешно строится.

УДАР ЧЕРЕЗ СТРАНУ

Вооруженные силы Египта по своему потенциалу являются одними из сильнейших в мире. Вооруженные силы Эфиопии – одни из сильнейших в Тропической Африке, но с египетскими ни в какое сравнение не идут.

Если бы страны граничили между собой, Аддис-Абеба наверняка не решилась бы на такой проект. Но общей границы между ними нет, Египет и Эфиопию разделяет Судан, очень большое по размерам государство даже после потери Южного Судана.

При этом Эфиопия, в свою очередь, потеряла Эритрею («Сражение за Африканский Рог», «НВО», 18.05.2018), из-за чего лишилась выхода к морю. Хорошего для страны в этом, разумеется, ничего нет. Но применительно к конфликту с Египтом это дает Эфиопии своеобразную защиту: достаточно мощные Военно-морские силы Египта оказываются бесполезными.

Теоретически у египтян остается возможность авиационного удара по ГЭС, именно о таком варианте говорил еще президент Мурси. Правда, в этом случае египетским самолетам надо будет пересекать воздушное пространство Судана, и не факт, что Хартум его предоставит. Другим вариантом является полет над Красным морем, а затем над Эритреей, которая сейчас находится в нормальных отношениях с Аддис-Абебой. К тому же в этом случае и без того далекий маршрут удлиняется еще больше.

В ВВС Египта имеется не менее 200 боевых самолетов (F-16А/С, «Мираж-2000», «Рафаль», МиГ-29М), теоретически способных принять участие в рейде против эфиопской ГЭС. При этом, однако, нет ни одного заправщика. То есть самолеты должны увешиваться подвесными топливными баками (ПТБ), которые частично займут место боевой нагрузки.

Противовоздушная оборона (ПВО) Эфиопии не слишком велика. Но даже зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-75, С-125, китайские HQ-64, несколько нед авно купленных в России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1», да и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Стрела-2» и «Игла» вполне способны «выпилить с неба» некоторое количество египетских самолетов. Более того, откуда-то появились у Эфиопии, хотя и в неясной комплектации, зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300П.

Соответственно египтянам надо вешать под самолеты еще и контейнеры радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противорадиолокационные ракеты для подавления эфиопских радиолокационных станций (РЛС). Они тоже частично займут место бомб и ракет, необходимых для решения основной задачи.

ВВС Эфиопии имеют около двух десятков Су-27. Это, конечно, немного, но в своем небе они тоже могут весьма существенно «проредить» египетскую авиационную группировку. Тем более что им как раз ПТБ брать не нужно, они могут «под завязку» увешаться ракетами «воздух-воздух».

Для борьбы с ними египтянам тоже нужно брать ракеты «воздух-воздух», что также уменьшает полезную боевую нагрузку. Соответственно кажущееся подавляющее численное превосходство египтян в реальности оказывается уже отнюдь не таким подавляющим.

Кроме того, надо иметь в виду, что плотина ГЭС – сооружение чрезвычайно мощное, его очень трудно разрушить. В этом еще во время Второй мировой убедились англичане, стремившиеся разрушить немецкие дамбы. Поэтому отдельные попадания обычных авиабомб и ракет лишь нанесут плотине определенные повреждения, которые вполне можно будет устранить.

Все египетские самолеты являются тактическими истребителями, нести сверхтяжелые авиабомбы, предназначенные для разрушения мощных бетонных сооружений, они просто не способны. А сумма обычных бомб не даст эффекта даже одной сверхтяжелой, тем более что они будут попадать в разные места плотины. Или вообще не будут попадать из-за противодействия эфиопской ПВО. К тому же количество бомб и ракет «воздух-поверхность» на египетских самолетах окажется весьма ограниченным: их места будут занимать ПТБ, контейнеры РЭБ, противорадиолокационные ракеты и ракеты «воздух-воздух».

Есть, правда, у Египта северокорейские оперативно-тактические ракеты (ОТР) и баллистические ракеты средней дальности (БРСД). Ими можно стрелять по ГЭС без угрозы потери летчиков и ни о чем не спрашивая Судан и/или Эритрею. Но точность этих ракет невысока, да и мощности их боевых частей (БЧ) тоже может не хватить для гарантированного разрушения плотины.

Таким образом, Египет в данном случае имеет те же проблемы, по которым чрезвычайно мощные ВС Израиля до сих пор не нанесли удара по Ирану. Хотя ВС Ирана формально гораздо слабее израильских.

ЦУНАМИ В ПУСТЫНЕ

При этом наносить удар по ГЭС можно лишь на этапе ее строительства. Чем дальше продвигается строительство, тем сложнее разрушить плотину.

Но главное не это, а то, что когда ГЭС будет достроена и начнется заполнение водохранилища (а это произойдет в самое ближайшее время или даже уже началось), Египет не только не сможет по ней ударить, но, наоборот, должен будет ее беречь как зеницу ока.

Потому что в случае разрушения плотины уже работающей ГЭС огромный вал воды из водохранилища пойдет вниз по Голубому Нилу, а затем по самому Нилу. Он сначала снесет крупнейшие города Судана Хартум и Омдурман, а затем разрушит плотину Асуанской ГЭС на юге Египта. После чего удвоенный по мощи вал воды уничтожит Египет как страну. Потому что более 90% населения, промышленности и сельского хозяйства Египта находятся в дельте Нила, а почти все остальное – в долине Нила.

После прохождения водяного вала от страны останется только безжизненная Сахара, а количество жертв будет больше, чем во Второй мировой (до 100 млн трупов будет вынесено в Средиземное море). Интересно, что Эфиопия при этом не потеряет ничего, кроме вырабатываемого ГЭС электричества (так его и сегодня у нее нет).

По всем этим причинам Каиру нужно смириться с потерей воды, которой уже сейчас не хватает. Но это смирение может в какой-то момент привести к серьезнейшим социально-экономическим проблемам. Только бомбить ГЭС к тому времени уже будет нельзя. Придется договариваться о совместных действиях с Суданом, тем более что тот тоже пострадает от плотины. Пройдя через Судан, огромные сухопутные войска Египта не оставят эфиопам шансов. Тем более если к ним присоединятся сами ВС Судана, которые слабее египетских, но сильнее эфиопских (хотя и ненамного).

Другой вариант – спровоцировать в Эфиопии внутреннее восстание. Именно оно и началось в 2020 году в провинции Тыграй, а через год к восставшим присоединилась народность оромо. Совместными усилиями они собирались свергнуть власть в Аддис-Абебе и даже почти дошли до эфиопской столицы.

Однако «игра на чужом поле» не удалась, тем более что на помощь Эфиопии внезапно пришел ее «вечный» противник – Эритрея. В сентябре 2022 года боевые действия вернулись на территорию мятежной провинции. К тому же в Тыграе начался тяжелый экономический и продовольственный кризис. В начале ноября 2022 года при посредничестве Африканского союза было подписано соглашение о прекращении боевых действий, которое очень напоминает «мягкую капитуляцию» Тыграя.

Таким образом, подорвать Эфиопию через тыграйский мятеж не удалось (к тому же этот мятеж был обусловлен в основном внутренними причинами, а не усилиями Каира). Соответственно проблема ГЭС никуда не делась, ее водохранилище понемногу начинает заполняться. Поэтому либо «сфинкс прыгает» в самое ближайшее время, либо возможность для такого прыжка уходит навсегда.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.