Ракета Ariane 5 с тремя спутниками стартует 13 декабря с космодрома Куру

На орбиту выведут метеорологический спутник нового поколения MTG-I1 и два геостационарных спутника связи Galaxy 35 и Galaxy 36

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Ariane 5, которая должна вывести на орбиту один научный и два телекоммуникационных спутника, запланирован на 13 декабря с космодрома Куру. Об этом сообщила в четверг компания - оператор запусков Arianespace.

"В ходе миссии VA259 на орбиту будут выведены три аппарата: метеорологический спутник нового поколения MTG-I1 для Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT), <...> и два геостационарных спутника связи Galaxy 35 и Galaxy 36 компании Intelsat", - говорится в заявлении компании. Запуск состоится в 17:30 по местному времени (23:30 мск).

Аппарат MTG-I1 относится к "системе третьего поколения "Метеосат" и должен способствовать "быстрому выявлению и прогнозированию опасных погодных явлений". Он также будет использоваться для точного мониторинга лесных пожаров, а также, например, для помощи воздушным судам обходить грозовые фронты или раннего предсказания наводнений.

Спутники Galaxy 35 и Galaxy 36 будут обеспечивать связь над Северной Америкой, в том числе использоваться для трансляции крупных спортивных и развлекательных событий, уточняет Arianespace.