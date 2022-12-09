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Азербайджан и Турцию заподозрили в подготовке к войне с Грецией

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Президент Турции Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Турции Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © AP Photo / Uncredited

Haqqin: Афины заподозрили Азербайджан и Турцию в подготовке к войне с Грецией

Азербайджан и Турция провели совместные военные учения в приграничных с Ираном районах на побережье Каспийского моря, и это вызвало обеспокоенность не только Тегерана и Армении, но и Греции, пишет Haqqin. Автор статьи подробно описывает сценарий этих учений и объясняет, почему они проходили именно так.

Илькин Шафиев

Совместные военные учения "Братский кулак", проведенные подразделениями азербайджанской и турецкой армий в Баку и приграничных с Ираном районах на побережье Каспийского моря, вызвали обеспокоенность не только Ирана и Армении, но и Греции. Греческие СМИ уделили этим учениям немало внимания и предположили, что их целью является подготовка турецко-азербайджанской армии к войне с Грецией.

Согласно сценарию учений, союзные войска, помимо прочего, отрабатывали высадку десанта с моря на острова, находящиеся под контролем противника. Греческие СМИ сообщают, что у Азербайджана есть всего 2-3 острова в Каспийском море, и поэтому целью учений фактически является подготовка к совместному с турецкой армией захвату островов в Эгейском море.

В учениях "Братский кулак" подразделения азербайджанской и турецкой армий также имитировали форсирование водной преграды. В ходе учений военные соорудили понтонный мост и по нему перебрасывали тяжелую военную технику. В сущности, включение в сценарий учений переправы войск через водную преграду было ответом Ирану, ведь некоторое время назад Тегеран провел масштабные учения у границ Азербайджана — в частности, особое внимание иранских военных было уделено строительству понтонного моста и переброске военной техники через реку Араз.

Это была явная угроза Азербайджану, и вскоре последовал ответ. Азербайджанский спецназ сначала осуществил маневры на границе с Ираном, затем были организованы масштабные учения турецких и азербайджанских воинских частей в Имишлинском, Джебраильском и Астаринском районах, а также на побережье Баку. Командование турецких вооруженных сил, прибывшее посмотреть на ход подготовки, заявило, что турецкая армия будет едина с азербайджанской перед лицом любой угрозы Азербайджану.

Но в Афинах подозревают, что этот эпизод учений на самом деле направлен против них. Греческие СМИ утверждают, что строительство понтонного моста через водную преграду может быть подготовкой к переходу через реку Мерич между Грецией и Турцией.

Греческие СМИ упоминают подписанную между Азербайджаном и Турцией Шушинскую декларацию о союзе, а также то, что Турция уделяет большое внимание повышению компетентности азербайджанской армии, и потому нынешние совместные учения явно не будут последними. В Греции предполагают, что проведенные в прошлом году двухнедельные учения спецподразделений двух стран в турецкой Спарте также были направлены против нее, потому что на этих учениях отрабатывались сценарии высадки на острова, проникновения в тыл противника и уничтожения его логистики.

Греческие СМИ пошли еще дальше и заявили, что во время возможной войны между Анкарой и Афинами азербайджанская армия также будет воевать против греков. В этом случае, если даже Греции удастся уничтожить военные авиабазы Турции ракетными ударами, то самолеты из Азербайджана будут доставлять в Турцию топливо, а также атаковать Грецию.

Следует отметить, что в последние годы между Турцией и Грецией складываются весьма напряженные отношения. Причина заключается в том, что Афины концентрируют свои вооруженные силы на демилитаризованных островах в Эгейском море, а также осуществляют разведку и бурение для обнаружения углеводородных ресурсов в зоне экономических интересов Турции в районе Средиземного моря. Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган уже неоднократно предупреждал Грецию, что "турки могут внезапно прийти ночью".

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Азербайджан
Армения
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Иран
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Военные учения
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