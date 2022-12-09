Россия и Белоруссия уточнили вопросы военного сотрудничества

Визит Шойгу в Минск прошел на фоне разнонаправленных сигналов с Запада

Самолет правительственного авиаотряда Ту-214 с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на борту вылетел в Минск днем 3 декабря, считаные часы после опубликования Еврокомиссией решения о согласовании западноевропейскими странами предельной цены покупки нефти российского происхождения на уровне 60 долл. за баррель.

Еще предстоит понять, связаны ли эти события между собой. Однако известно, что выручка от экспорта нефти и газа дает почти пятую часть внутреннего валового продукта нашей страны. Попытки зарубежных игроков навязать условия продажи черного золота воспринимаются Москвой как посягательство на суверенные права.

Согласно решению Еврокомиссии, потолок цен на морские поставки российской нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов – с 5 февраля 2023 года. Реализация нефти в расчете 60 долл. за баррель сама по себе не является критичной для бизнеса национальных углеводородных компаний. По состоянию на начало декабря нефть марки Urals продавалась за рубеж в среднем около 69 долл. Однако западная коалиция обещает в будущем пересмотреть потолок цен в сторону ужесточения, если падение доходов от торговли углеводородами не окажет влияния на действия Российской армии в зоне проведения спецоперации на Украине.

Перспектива, что коллективный Запад будет по своему хотению устанавливать и менять расценки на приобретаемую российскую продукцию, Москву совершенно не устраивает. Об этом неоднократно заявляли официальные лица, включая президента РФ Владимира Путина. Они пригрозили не продавать черное золото всем тем странам, кто будет руководствоваться соответствующим решением ЕС.

Министры обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин 3 декабря подписали протоколы о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере и обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. «Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», – заявил российский гость. Он высоко оценил решимость РБ «противостоять враждебному курсу США и их союзников» и вместе с РФ «обеспечить безопасность Союзного государства».

Какие конкретные меры будут приняты с данной целью – неясно. Сообщается лишь, что подписанный протокол вносит некие поправки в Соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.

Сегодня белорусские полигоны используются для боевого слаживания российских и белорусских соединений из состава региональной группировки войск в РБ.

В этом году Шойгу не раз побывал в Белоруссии, впервые – 2 февраля, как было заявлено, с целью инспектирования подготовки войск к совместным учениям «Союзная решимость – 2022». А 24 февраля Российская армия приступила к выполнению спецоперации на Украине. В 2016 году июньская поездка министра в Дамаск предшествовала началу военной операции по вытеснению сирийской вооруженной оппозиции из крупнейшего сирийского города Алеппо.

После завершения встречи с Виктором Хрениным российский министр направился в резиденцию президента РБ Александра Лукашенко. Принимая посланника Москвы, Александр Григорьевич сказал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от желания Запада, а готовности Киева к полноправным переговорам не наблюдается. «Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право», – пояснил он. Согласно докладам белорусских спецслужб, Киев настроен на продолжение боевых действий. «Ну, тогда специальная операция не прекратится», – резюмировал Лукашенко.

Между тем 30 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сказал в интервью РИА Новости, что добытая его подчиненными информация свидетельствует о том, что «Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины».

Глава СВР увязал активизацию действий Варшавы по Западной Украине с ее опасениями, что «старшие партнеры по НАТО» готовы договориться с Москвой, не приняв во внимание польские интересы. Польские власти уверены, что заслужили щедрую компенсацию за военную помощь Киеву, предоставление крова беженцам, а также недавний инцидент с падением ракет, который властям пришлось «проглотить» по научению США и стран Европы.

Нарышкин далее утверждает, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование соответствующих притязаний. Точкой отсчета в проводимых архивных исследованиях стала волынская трагедия 1943 года, когда украинские националисты варварски расправились с польским населением тех мест. Варшава хочет провести референдумы на этих территориях с целью «обеспечить легитимный характер планируемых приобретений».

Глава СВР предостерег Варшаву от попыток аннексировать украинские территории. Он отметил, что история «наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов» и призвал «не наступать на те же грабли».

О желании Запада уладить отношения с Москвой говорит тот факт, что 3 декабря федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Официальное сообщение пресс-службы главы государства содержит пересказ следующего заявления, прозвучавшего в ходе беседы двух лидеров. «Российские Вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики».

Далее в документе говорится, что Шольц и Путин обсудили тему продолжения экспорта украинского зерна морским путем в соответствии со Стамбульским соглашением. Сам этот факт говорит о том, что собеседники готовы идти на компромиссы, когда дело касается торговли.

Вместе с тем накануне беседы с Путиным Шольц заявил журналистам: «Россия не только не должна выиграть эту войну, она ее и не выиграет». Поэтому нужно вернуться к «мирному порядку», каким он был до конфликта на Украине, и на такой основе «решить все вопросы общей безопасности».

Президент США Джозеф Байден сказал, что у него «нет планов на ближайшее время» по линии контактов с Путиным, но он «готов говорить с ним», чтобы «найти путь к завершению войны». Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Москва, хотя и представляет «острую угрозу», в отличие от Пекина «не может систематично представлять длительный вызов для США». Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус и вовсе предсказал, что «боевые действия на Украине закончатся путем переговоров», причем западные лидеры «будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения».

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод: коллективный Запад посылает Москве разнонаправленные сигналы относительно мирного решения конфликта.

Там явно не готовы к продуктивному диалогу на равных, учету всех российских интересов и озабоченностей. Основной упор продолжает делаться на экономическое воздействие на экономику РФ с задачей ее ослабления до уровня, когда страна не сможет нести бремя расходов на спецоперацию. Иными словами, Запад ждет момента, когда Москва откажется от прежних требований и пойдет на уступки, согласившись на решение, которое ей будет предложено партнерами по переговорному процессу. H