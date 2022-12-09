Bloomberg: Евросоюз увеличит фонд по оказанию военной помощи Украине на €2 млрд

В настоящее время предельный размер фонда составляет €6 млрд для финансирования военной помощи на 2021-2027 годы

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз уже на следующей неделе увеличит фонд, предназначенный для финансирования поставок оружия на Украину, по меньшей мере на €2 млрд. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg.

На данный момент предельный размер фонда составляет €6 млрд для финансирования военной помощи на 2021-2027 годы. Из него осуществляется финансирование поставок оружия не только Украине, но и некоторым другим странам, но для Киева зарезервировано не менее половины от всей суммы. Однако, отмечает Bloomberg, страны Евросоюза полагают, что этого недостаточно.

Документ об увеличении финансирования может быть подписан 12 декабря. В дальнейшем размер фонда может быть еще увеличен.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.