В Австралии представлены компактные рентгеновские аппараты, которые облегчат работу саперов

Источник изображения: topwar.ru

Среди целого ряда разработок австралийских компаний в области обороны и безопасности, представленных на недавней выставке SOFEX в Иордании, особое внимание привлекли компактные рентгеновские аппараты нового поколения, которые призваны облегчить жизнь саперам, пишет National Defense.

В материале говорится, что компания Micro-X Ltd., базирующаяся недалеко от Аделаиды (Австралия), специализируется на создании более легких, компактных и прочных рентгеновских аппаратов.

В обычных устройствах подобного типа используются трубки, преобразующие входящее электричество в рентгеновские лучи. Они сделаны из вольфрама и сильно нагреваются, что требует отдельной системы охлаждения. В нашем аппарате используется технология углеродных нанотрубок, поэтому он не перегревается

- приводит издание слова менеджера компании Шона Грэма.

С его слов, применение новой технологии приводит к резкому уменьшению размеров и веса аппарата. В качестве примера Грэм привел следующее сравнение: обычные медицинские рентгеновские аппараты весят целых 1985 фунтов (почти 900 кг), а аппараты Micro-X Rover (также разработка компании) весят около 176 фунтов (менее 80 кг).

Касательно применения технологии на рынке обороны и безопасности, как пишет National Defense, компания при финансовой поддержке австралийского военного ведомства разработала ручной рентгеновский сканер для саперов, который позволяет «заглянуть внутрь» неразорвавшихся боеприпасов или брошенных сумок. При этом аппарат достаточно легкий, чтобы его мог нести наземный робот среднего размера.

Источник изображения: topwar.ru

В компании пояснили, что рентгеновская технология нового поколения избавила техника от необходимости размещать панель или пластину позади объекта, чтобы рентгеновские лучи отражались и создавали изображение. Для возврата изображения используется технология обратного рассеивания.

Еще одна уникальная особенность прибора – это встроенный измерительный инструмент, который позволяет точно определить, как далеко опасный компонент находится внутри исследуемого объекта

- рассказал журналистам Грэм.

Сообщается, что компактные рентгены для саперов от компании Micro-X Ltd. должны появиться на рынке вооружений уже в текущем месяце.