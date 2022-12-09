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Независимое военное обозрение

Дальняя авиация РФ попала под атаку дронов

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Бомбардировщик Ту-22М3 на одном из аэродромов ВКС России. Подобная машина пострадала 5 декабря в Дягилево. Фото Владимира Карнозова
Бомбардировщик Ту-22М3 на одном из аэродромов ВКС России. Подобная машина пострадала 5 декабря в Дягилево. Фото Владимира Карнозова.

Ответный удар нанесен по 17 объектам на Украине

Наступившей зимой первый массированный ракетный удар по Украине был нанесен днем 5 декабря, несколько часов спустя налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на аэродромы Дягилево и Энгельс, где базируется российская стратегическая авиация.

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что утренний налет дронов не повлиял на боевую работу Дальней авиации ВКС России. Во вторую половину дня бомбардировщики и боевые корабли выпустили дальнобойные крылатые ракеты по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса Украины, а также узлам связи, энергетики и воинским частям. «Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. Нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», – сказал Конашенков.

По его словам, при налете на аэродромы в Рязанской и Саратовской областях противник задействовал реактивные БПЛА советского производства. Таковых в распоряжении ВСУ только два типа – Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс», причем второй не обладает летно-техническими характеристиками для столь дальнего перелета.

Ближайшее расстояние от занимаемых ВСУ рубежей до Дягилево – 570 км, Энгельса – 700 км. Так далеко в глубь российской территории БПЛА противника забрались впервые с начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля сего года.

В результате налета погибли трое российских военных и еще четверо получили ранения.

Как сказал Конашенков, система ПВО перехватила «летевшие на малой высоте украинские БПЛА», но их обломки упали на аэродромной территории, поразив военнослужащих технического состава и нанеся «незначительные повреждения» обшивке двух самолетов.

На выложенных в открытый доступ фотоснимках, сделанных иностранными коммерческими спутниками, какие-либо разрушения на аэродроме Энгельс не видны. А на авиабазе Дягилево просматривается место со следами пожара в непосредственной близости от запаркованных бомбардировщиков типа Ту-22М3. Видимых повреждений у самолетов нет, как нет возле них и обломков БПЛА. Между тем Ту-141 «Стриж» – весьма крупный аппарат массой 5,4 т, длиной 14 и размахом крыла 4 м. Возможно, средства ПВО его действительно поразили на некоем удалении от аэродрома, и до стоянки самолетов долетел только некий фрагмент. Известны случаи, когда пораженные средствами ПВО противокорабельные ракеты разваливались на куски, но их турбореактивный двигатель продолжал движение по траектории и попадал в цель. Нечто подобное могло случиться и утром 5 декабря. Другой возможный вариант – были задействованы БПЛА компактного класса, по примеру того, как раньше происходило в Севастополе.

Для удара по российским аэродромам украинские военные могли задействовать тяжелые разведывательные аппараты Ту-141 «Стриж». Фото Владимира Карнозова

Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о происшествиях в Рязанской и Саратовской областях, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Атака вражеских дронов на аэродромы Дальней авиации создает опасный прецедент. Согласно президентскому указу № 355 от 2 июня 2020 года «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания...» среди условий, определяющих возможность применения РФ ядерного оружия, есть «воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил». Другими словами, при атаке противника на самолеты – носители ядерного оружия, какими являются Ту-22М3, Россия имеет законные основания для применения ядерного оружия.

Последние дни отметились и другими тревожными моментами. Утром 4 декабря над Ростовом сбита высотная цель. А по информации МВД Молдавии, недалеко от города Бричаны «обнаружен предмет, похожий на ракету». На снимках с места событий угадывается разгонный блок ракеты 5В55 комплекса С-300П/ПС. Такие стоят на вооружении ПВО Украины. Напомним, что 15 ноября в польский поселок Пшеводув возле украинской границы залетела другая ракета 5В55. Взрыв погубил двух фермеров, повредил трактор и его прицеп. Варшава срочно запросила помощь союзников по военно-политическому блоку НАТО. Те провели анализ ситуации и не нашли оснований для задействования каких-либо пунктов Североатлантического договора ввиду отсутствия каких-либо признаков, говорящих о намерении России нанести вред Польше.

Между тем серия из пяти массированных ракетных ударов, осуществленных в период с 10 октября по 27 ноября, вывела из строя половину всех генерирующих мощностей Украины. Шестой по счету российский авианалет 5 декабря пришелся по инфраструктурным объектам в 10 областях страны, усугубив накопившиеся проблемы с электричеством, горячим и холодным водоснабжением. А 3–4 декабря ракеты поразили цехи металлургического гиганта в Кривом Роге и трансформаторного завода в Запорожье.


Владимир Карнозов

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