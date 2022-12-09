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Военное обозрение

Министр обороны Украины: ВСУ получили семь БПЛА украинского производства за месяц

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Источник изображения: topwar.ru

В течение последнего месяца вооруженные силы Украины получили на вооружение семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), произведенных украинскими предприятиями. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Как отметил глава украинского военного ведомства в своем аккаунте в социальной сети, раньше украинские вооруженные силы принимали в эксплуатацию 1-2 беспилотных летательных аппарата в год. Но в течение последнего месяца ВСУ получили 7 БПЛА украинского производства. Это стало возможным, по словам украинского чиновника, вследствие активизации государственно-частного партнёрства.

Резников обратил внимание на данный факт, как на свидетельство успешной работы украинского военно-промышленного комплекса.

В то же время есть подозрения, что с беспилотниками киевскому режиму могли помочь и зарубежные партнёры. Как минимум с поставкой комплектующих.

Слова Резникова подтверждаются отмечаемым ростом случаев применения беспилотных летательных аппаратов для совершения террористических атак против российских военных объектов в Крыму и даже в глубине России – в Рязанской и Саратовской областях. Ранее и российские, и зарубежные источники высказывали мнение, что удары по российским военным аэродромам были нанесены украинскими беспилотными летательными аппаратами. Не исключено, что это были модернизированные советские беспилотные летательные аппараты «Стриж». В советское время эти беспилотники выпускались в Харькове. Сейчас неизвестно, остались ли у Украины производственные возможности в плане модернизации старых советских БПЛА в промышленном масштабе. Если остались, то эту недоработку нужно устранять...

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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