Есть только «МиГ»

8 декабря исполняется 83 года со дня образования Опытно-конструкторского бюро имени А.И. Микояна. В настоящее время ОКБ имени А.И. Микояна является частью Объединенной авиастроительной корпорации. Артем Иванович Микоян, Михаил Иосифович Гуревич и их последователи создавали выдающиеся самолеты, известные далеко за пределами нашей страны. Здесь появились первые реактивные и первые сверхзвуковые истребители Советского Союза, самолеты-рекордсмены. Из более 450 проектов самолетов и крылатых ракет, разработанных в конструкторском бюро, 94 дошли до стадии серийного производства. О самых ярких разработках ОКБ – в нашем материале.

МиГ-15: самолет-солдат

Первые реактивные истребители появились в Германии, США и Великобритании еще в ходе Второй мировой войны, а после 1945 года началась международная гонка в создании наилучших конструкций реактивных самолетов. Советский Союз не уступал в этом инженерном соревновании: 24 апреля 1946 года практически одновременно в небо поднялись истребители МиГ-9 и Як-15, которые открыли эру реактивной авиации в СССР. Однако настоящий прорыв в реактивной тематике состоялся благодаря созданию в ОКБ А.И. Микояна и М.И. Гуревича истребителя МиГ-15, который 30 декабря 2022 года отметит свой 75-летний юбилей со дня первого вылета.

Реактивные двигатели позволяли достигать небывалых ранее скоростей (около 1000 км/ч), но для этого также требовались новые конструктивные решения. Одним из таковых стало стреловидное крыло. Другим ответом на высокие скорости и возросшую опасность для пилота стало внедрение гермокабины и катапультного кресла. В качестве силовой установки МиГ-15 был выбран турбореактивный двигатель РД-45Ф, созданный под руководством В.Я. Климова.

Боевое крещение МиГ-15 прошел в ходе Корейской войны в 1950-1953 годах, где показал себя с лучшей стороны. Благодаря исключительной простоте конструкции, технологичности, надежности в эксплуатации и живучести, а также выдающимся летно-техническим и боевым качествам, МиГ-15 приобрел славу «самолета-солдата». По многим показателям он превосходил лучшие истребители своего времени, и составил целую эпоху дозвуковой реактивной авиации. Именно МиГ-15 принес мировую известность и признание ОКБ А.И. Микояна и М.И. Гуревича.

МиГ-15 является рекордсменом по объемам серийного производства. В различных модификациях он выпускался в 1949-1959 годах на девяти отечественных авиазаводах, которые в общей сложности построили почти 13 тысяч самолетов. Лицензионное производство было налажено в Польше и Чехословакии. Суммарный выпуск превысил 17 тысяч машин. Ни один реактивный самолет в мире не выпускался серийно в таких колличествах! МиГ-15 в различных модификациях находился на вооружении ВВС более 40 стран. В некоторых странах он стоял на вооружении вплоть до 2000-х годов.

МиГ-19: обгоняя звук

Этот самолет является первым отечественным серийным сверхзвуковым истребителем. При разработке МиГ-19 в тесном сотрудничестве с ЦАГИ, смежными НИИ и ОКБ был решен целый ряд новых научно-технических вопросов, включая разработку сверхзвуковой аэродинамической компоновки с крылом стреловидностью 55°, внедрение системы необратимого бустерного управления и системы кондиционирования кабины пилота.

На истребителе МиГ-19С установили управляемый стабилизатор для улучшения маневренности и управляемости самолета на сверхзвуковых скоростях и больших высотах полета.

Для решения задач ПВО серийно выпускали истребители-перехватчики МиГ-19П с пушечным вооружением и МиГ-19ПМ с ракетным. Появление значительного количества сверхзвуковых перехватчиков, оснащенных бортовыми РЛС и различными видами вооружения, существенно увеличило боевые возможности авиации ПВО.

В 1955-1960 годах на двух отечественных авиазаводах в общей сложности было построено 1892 самолета МиГ-19 в различных модификациях, а с учетом лицензионного производства в Китае и Чехословакии суммарный выпуск составил порядка 6300 экземпляров. Самолеты семейства МиГ-19 состояли на вооружении более 25 стран мира.

МиГ-21: треугольное крыло

Первый отечественный серийный истребитель с треугольным крылом. Высокий технический и технологический уровень поставил МиГ-21 в ряд наиболее известных фронтовых истребителей мира. Впервые в практике ОКБ на самолете применено треугольное крыло с большой стреловидностью по передней кромке (57˚).

Удачно найденные при создании МиГ-21 решения позволили создать на его базе более 20 модификаций, 16 из которых находились в серийном производстве. МиГ-21 стал самым массовым сверхзвуковым самолетом в истории авиации. Только в СССР он выпускался серийно на трех авиазаводах 30 лет. С учетом лицензионного производства в Индии, Китае и Чехословакии было изготовлено более 13800 самолетов. В Китае серийный выпуск завершился в марте 2017 года. Самолет состоял на вооружении 49 стран мира. В ВВС некоторых государств эксплуатируется и сегодня.

На самолетах МиГ-21 было установлено 24 мировых авиационных рекордов, в том числе три абсолютных. В настоящее время четыре рекорда, установленные в 1991 году, являются действующими.

Создание и развитие самолетов семейства МиГ-21 подтвердило правильность разработанной в ОКБ концепции легких истребителей массового производства с высокими боевыми характеристиками и низкой себестоимостью. Эта концепция получила всемирное признание и была успешно реализована в отечественном и зарубежном авиастроении.

МиГ-23: многорежимный полет

Этот самолет с изменяемой стреловидностью крыла на долгие годы стал визитной карточкой не только ОКБ генерального конструктора А.И. Микояна, но и ВВС СССР. Применение крыла изменяемой геометрии улучшило взлетно-посадочные характеристики сверхзвукового самолета. Позиция крыла в 16 градусов применялась для взлета и посадки, а также во время полетов на максимальную дальность, позиция в 45 градусов – для маневров на дозвуковых и околозвуковых скоростях, позиция в 72 градуса – для полета со сверхзвуковой скоростью. На больших высотах истребитель мог разгоняться до 2500 км/ч.

МиГ-23 был самым массовым отечественным истребителем третьего поколения и основным истребителем ВВС СССР в 1970-1980-е годы. Машина поставлялась на экспорт и стояла на вооружении более чем 20 государств. Всего было выпущено 4640 истребителей МиГ-23 в различных модификациях. Опробованная схема крыла позже была успешно применена на истребителях-бомбардировщиках МиГ-27, Су-24 и стратегических ракетоносцах Ту-22М и Ту-160.

МиГ-25: преодоление теплового барьера

На этом самолете была успешно решена сложнейшая задача – преодоление теплового барьера. При полете с числом М=2,83 температура нагрева достигает 300º С и более, что требует исключения из конструкции многих элементов традиционных для авиации дюралюминиевых сплавов и применение новых термостойких материалов. В качестве основного конструкционного материала на МиГ-25 использовалась нержавеющая сталь (масса деталей из нее составляла до 80% общей массы), а для монтажа применялась автоматическая сварка. Также в конструкции использовали титановые сплавы (около 8% от общей массы конструкции) и жаропрочные дюралюминиевые сплавы (около 11% от общей массы конструкции, для не силовых деталей).

МиГ-25РБ. Фото: Alex Beltyukov / wikimedia.org

МиГ-25 стал первым советским серийным самолетом, имеющим максимальную скорость полета 3000 км/ч. Он выпускался в вариантах истребителя-перехватчика и самолета-разведчика. Достаточно длительное время истребители-перехватчики МиГ-25П и МиГ-25ПД составляли основу истребительной авиации ПВО. В зонах, прикрываемых этими самолетами, прекращались полеты высотных американских самолетов-разведчиков U-2 и SR-71. Самолет-разведчик МиГ-25РБ получил возможность не только вести воздушную разведку, но и наносить бомбовые удары с больших высот.

МиГ-25 является рекордсменом ОКБ по количеству установленных авиационных мировых рекордов, в число которых входит и абсолютный рекорд высоты полета 37650 м. Благодаря уникальным скоростным и высотным характеристикам на опытных самолетах МиГ-25 в общей сложности было установлено 39 мировых авиационных рекордов скорости, высоты полета и времени набора высоты, в том числе 3 абсолютных.

МиГ-29: четвертое поколение на взлет

Этот высокоманевренный, надежный и отлично вооруженный истребитель впервые поднялся в небо в 1977 году. МиГ-29 принял эстафету основного легкого фронтового истребителя ВВС СССР у МиГ-21 и МиГ-23.

На МиГ-29 был внедрен целый ряд прорывных конструктивных решений и технологий. Интегральная аэродинамическая компоновка, в которой значительная часть подъемной силы создается фюзеляжем, стала отличительной чертой самолета. Такая компоновка в совокупности с высокой тяговооруженностью, которую создают два мощных двигателя РД-33, обеспечивает не только полет на больших углах атаки, но и выполнение такой фигуры высшего пилотажа как «колокол», ранее недоступной реактивным истребителям. Резко возросшие маневренность, характеристики прицельного комплекса и бортового оборудования в сочетании с оснащением новыми управляемыми ракетами обеспечили поражение воздушных целей, маневрирующих с перегрузкой до 12 единиц, предельной для маневренных самолетов по физиологии летчика и нормам прочности.

Фото: wikipedia.org

Впервые в мировой практике на МиГ-29 применена квантовая оптико-локационная станция для обнаружения и измерения координат воздушных целей в условиях ближнего высокоманевренного боя. Кроме этого, на самолете впервые в истребительной авиации установлена нашлемная система, обеспечивающая выдачу целеуказания в широкой зоне углов пеленга простым поворотом головы летчика и наложением перекрестия нашлемного визира на цель, что не требует энергичного маневрирования самолета.

Сегодня, спустя 45 лет со дня первого вылета, истребители МиГ-29 в различных модификациях продолжают нести службу в ВКС и авиации ВМФ России.

МиГ-31: перехватчик для ПВО

Истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 создавался для замены МиГ-25ПД в авиации ПВО. В его задачи входит перехват воздушных целей любых типов во всем доступном для аэродинамических летательных аппаратов диапазоне высот и скоростей полета, в том числе и крылатых ракет типа ALCM или «Томагавк», совершающих маловысотный полет в режиме огибания рельефа местности.

Фото: Константин Тюрпеко / wikimedia.org

Самолет может развивать скорость до 3000 км/ч и подниматься на высоту до 21 км. Для более успешного выполнения возложенных задач в кабине экипажа появилось место для штурмана-оператора. МиГ-31 стал первым в мире освоенным в массовом серийном производстве истребителем, оснащенным комплексом перехвата, в состав которого входит бортовая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой.

Сегодня проводится модернизация истребителей За счет установки нового БРЭО и вооружения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла в 2,6 раза.

МиГ-35: истребитель на 4++

В качестве основы для нового истребителя поколения 4++ «миговцы» выбрали удачную аэродинамическую компоновку МиГ-29. Многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35 был разработан с учетом боевого применения МиГ-29 и его работы в различных климатических условиях. Среди его задач – завоевание господства в воздухе и нанесение эффективных ударов высокоточным оружием по целям из-за пределов зоны работы ПВО противника.

Отличительными особенностями нового самолета, совершившего первый полет в 2016 году, является низкий уровень радиолокационной заметности, открытая архитектура бортового оборудования, увеличенный срок службы и низкая стоимость летного часа. По своим показателям МиГ-35 максимально приближен к пятому поколению истребителей. Самолет может быть выполнен как в одноместном, так и в двухместном вариантах.