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Военное обозрение

Глава объединённого комитета начальников штабов США ожидает приостановки боев на Украине зимой

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Источник изображения: topwar.ru

По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, в зимние месяцы боевые действия на украинской территории приостановятся, но благодаря морозам у обеих противоборствующих сторон появятся возможности для наступления.

Прямо сейчас ситуация на месте такова, что линии стабилизируются, и с наступлением зимы все немного замедлится из-за мороза. Тогда появится потенциальная возможность для наступательных действий для обеих сторон из-за погоды и рельефа местности

— пояснил заокеанский военачальник.

По версии Милли, Россия якобы уже исчерпала значительную часть своих арсеналов высокоточных ракет в ходе массированных ударов по Украине. Впрочем, американский генерал считает, что российские попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины не влияют на обстановку в зоне боевых действий. При проведении военных операций украинские вооруженные силы не зависят от этой энергетической инфраструктуры, говорит глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Следуя в русле западной пропаганды, он заявляет, что российская «деэлектрификация» Украины является атакой по мирным жителям и попыткой «сломить волю украинского народа». Однако сделать это России не удастся, уверен Милли.

Говоря все это, американский генерал умалчивает о том, что украинские военные заводы и предприятия по ремонту боевой техники используют для своей работы электроэнергию. Не упоминает он о железной дороге, которая работает за счет электричества и остается для ВСУ главным способом переброски личного состава и вооружений в зону боевых действий. Также не говорит Марк Милли и о былой продаже избыточных объемов украинских электромощностей в Европу, за что Киев получал деньги и тратил их в том числе на военные нужды.

Что касается сопротивления украинского народа, то его не наблюдается. Людей на фронт мобилизуют насильно, в стране установилась атмосфера страха. В распоряжении Зеленского есть мощный репрессивный аппарат в виде силовых структур и идейных украинских неонацистов, которые используют террор в отношении всех инакомыслящих и даже тех, кто не готов испытывать бурный восторг от действий киевского режима. Что представляют собой эти силы в действии, хорошо видно на примере Херсона и городов Харьковской области, оставленных российскими военными и занятых украинскими боевиками.

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Россия
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Украина
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