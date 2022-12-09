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США перебросят в Эстонию системы HIMARS и увеличат военный контингент

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Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Степанов

Postimees: США направят в Эстонию роту солдат и РСЗО HIMARS

В ближайшие недели США направят в Эстонию пехотную роту и подразделение реактивных систем залпового огня HIMARS, а также соответствующее оборудование и системы управления, чтобы укрепить обороноспособность НАТО и повысить безопасность союзников.

Подразделения примут участие в совместных учениях с силами обороны Эстонии, чтобы усилить взаимодействие и готовность на случай необходимости готовы защищать Эстонию, сообщила в четверг BNS пресс-служба министерства обороны.

Переброска сил США в Эстонию последовала за заявлением президента Байдена на саммите НАТО в Мадриде и является частью более продолжительной серии ротаций, обеспечивающих постоянное присутствие сил США в странах Балтии.

"Это решение представляет собой важный шаг вперед в отношении ротируемого присутствия сил США в Эстонии и странах Балтии. Это свидетельствует о долгосрочной приверженности США безопасности нашего региона и значительно укрепляет оборонную позицию НАТО, – заявил министр обороны Ханно Певкур. – Эстония последовательно предпринимает важные шаги для укрепления своей независимой обороноспособности. Мы ожидаем, что наши системы HIMARS появятся к 2025 году, поэтому более раннее приобретение базовых навыков и знаний в подразделениях США означает, что поглощение системы будет намного более плавным, и для нас это критическая победа во времени".

HIMARS считается самой современной в мире системой дальнего огня непрямой наводкой, и ее развертывание увеличивает огневую мощь Эстонии и дает стратегический эффект оборонной позиции Эстонии.

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