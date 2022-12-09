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ТАСС

Несколько производств задействуют для закрытия нужд по ксенону для программы "Сфера"

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Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

По словам генерального директора организации "Агат" Никиты Казинского, чтобы ксенон можно было получить из воздуха, для этого нужна воздухоразделительная установка, создаваемая металлургами, котора...

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Создание ксенона для нужд многоспутниковой группировки программы "Сфера" будет объединять несколько производств. Об этом в четверг сообщил генеральный директор организации "Агат" Никита Казинский.

"Решение вопроса делать у себя или выкупать долю - это вопрос научно-исследовательской работы. Это не одно производство, это несколько производств", - сказал Казинский в ответ на вопрос ТАСС, будет ли создаваться отдельное производство ксенона.

По словам генерального директора, чтобы ксенон можно было получить из воздуха, для этого нужна воздухоразделительная установка, создаваемая металлургами, которая обычно используется для подачи кислорода в печи. "Такую установку Роскосмос строить не будет, это будет либо партнерство с металлургами, либо онсайт-технология", - пояснил Казинский, уточнив, что остальные этапы создания ксенона менее капиталоемкие.

Из презентации, которую он представил на ОКБ "Факел", следует, что всего для обеспечения нужд многоспутниковой группировки по программе "Сфера" потребуется 1 000 баллонов ксенона на сумму 35,4 млрд рублей.

Как пояснил Казинский, объем спроса будет серьезно уточнен в рамках научно-исследовательской работы (НИР). "Текущее потребление - около восьми тонн. Если пойдет активное развертывание группировки в какой-то год, то потребление увеличится, соответственно, в последующие годы, когда много пусков и аппаратов не надо, потребление спадет. В рамках НИР отдельная задача - уточнить объем спроса по программе и как его удовлетворять", - сказал гендиректор.

Накануне в Роскосмосе сообщили о начале научно-исследовательской работы, в рамках которой многоспутниковая группировка программы "Сфера" будет обеспечена ксеноном. Она рассчитана на два года. В течение этого времени будут разработаны требования к составу ксенона, целесообразности использования отработанного ксенона, предполагается сформировать гарантированный отраслевой запас ксенона, построить эффективные схемы производства и кооперации для снабжения предприятий им, исследовать возможности применения альтернативных ксенону рабочих тел для электроракетных двигателей. 

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