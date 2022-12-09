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ТАСС

Спутники перспективной группировки "Гонец-М1" оснастят двигателями увода с орбиты

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Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото
Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Двигатель будет работать на ксеноне

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Космические аппараты (КА), которые войдут в перспективную орбитальную группировку "Гонец-М1", будут оснащены двигателями увода с орбиты, говорится в материалах, представленных делегации предприятий ракетно-космической отрасли на ОКБ "Факел" в четверг, передает корреспондент ТАСС.

В рамках экспозиции был представлен электроракетный двигатель для аппаратов "Гонец-М1". "Назначение - коррекция орбиты КА при выполнении маневров приведения, удержания и увода КА с орбиты", - говорится в материалах.

Двигатель будет работать на ксеноне. Удельный импульс тяги составит не менее 1 200 секунд.

Система "Гонец" нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, в труднодоступных местах, включая Арктику, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей. В перспективе это позволит в онлайн-режиме передавать данные с любых объектов, в том числе подвижных. Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов на низкой околоземной орбите.

ОКБ "Факел" (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения "Энергомаш" Роскосмоса) калининградское предприятие, которое создает стационарные плазменные двигатели, термокаталитические двигатели на гидразине. К настоящему моменту на орбиту запущено более 700 аппаратов с двигателями предприятия. 

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