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ТАСС

Шойгу поздравил со 190-летием Военную академию Генштаба ВС РФ

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Академия Генштаба ВС РФ
Академия Генштаба ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Мамонтов

По словам главы Минобороны, в настоящее время выпускники академии подтверждают свой высочайший уровень подготовки в ходе спецоперации на Украине

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр обороны генерал-армии Сергей Шойгу поздравил со 190-летием со дня основания старейшее высшее военно-учебное заведение России - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Об этом журналистам сообщили в военном ведомстве в четверг.

Торжественная церемония состоялась 8 декабря в Москве. "Сегодня Военная академия Генерального штаба отмечает знаменательный юбилей - 190-летие со дня основания. На всех этапах своего развития академия находилась на передовых позициях отечественной военной науки, вносила весомый вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для нашего государства и дружественных стран", - заявил Шойгу.

По его словам, в настоящее время выпускники академии подтверждают свой высочайший уровень подготовки в ходе спецоперации на Украине. "Практическое применение ВС РФ в Сирии, Нагорном Карабахе и на Украине наглядно подтверждает, что выпускники академии обладают новаторским стилем мышления, современными методами ведения борьбы, прекрасно разбираются в новейшем вооружении, готовы постоянно совершенствовать систему управления", - подчеркнул Шойгу. Министр обороны отметил, что во многом это результат труда преподавательского и командного состава вуза, значительная часть которого имеет опыт решения боевых и миротворческих задач.

В ходе церемонии Шойгу вручил личному составу академии государственные награды и полковую чашу. "Признанием исключительных заслуг перед страной в укреплении ее обороноспособности являются вручаемые сегодня высокие государственные награды и полковая чаша. Это символ единения выпускников разных поколений, преемственности ратных традиций и сплоченности российского офицерского корпуса, который во все времена был надежной опорой нашего Отечества", - сказал глава Минобороны.


Академия Генштаба ВС РФ

Военная академия Генштаба ВС РФ ведет историю от Императорской военной академии, открывшейся в Санкт-Петербурге 8 декабря 1832 года (26 ноября по старому стилю) в день Святого Георгия Победоносца в присутствии императора Николая I.

В 1855 году военно-учебное заведение было переименовано в Николаевскую академию Генерального штаба. С 1909 года носило название Николаевской военной академии, в 1909-1917 годах - Императорской Николаевской военной академии.

Академия ведет обучение, подготовку и повышение квалификации высших и старших офицеров вооруженных сил, представителей министерств и ведомств РФ, руководителей и должностных лиц органов государственной и исполнительной власти, предприятий и учреждений оборонно-промышленного комплекса, а также офицеров иностранных армий.

Также академия является ведущим военным образовательным учреждением РФ по проведению научных исследований проблем обеспечения военной безопасности государства, военного строительства, применения ВС РФ, военного и государственного управления.

Среди обучавшихся в академии в разные годы - более 600 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 52 удостоены этого звания дважды, еще два выпускника - трижды. 

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2 комментария
№1
09.12.2022 04:48
Академии превратились в сугубо бюрократический аппарат с маразматмрующими от возраста профессарами, живущими ещё советскими доктринами.

Академическое образование не даёт ничего кроме возможности занять более высокие руководящие посты и смотреть на подчинённых, как на говно.

Академическое образование скорее отрывает от реального положения дел в войсках (перемещает в другую реальность), чем помогает начальнику реально оценивать возможности своих подразделений и те задачи, которые перед ним ставит вышестоящее командование.

Неправильная оценка своих возможностей (переоценка) и недооценка противника стоила нашей стране огромного количества убитых, раненных и потерянной техники.

И все потому что генералы и полковники пытались воевать так, как их учили в академиях и искренне удивлялись почему это даёт такой скверный результат?

И наоборот те, кто не имел академического образования или смог абстрагироваться от его догм, смогли организовать более менее успешные наступательные или оборонительные боевые действия или по крайней мере не боялись рисковать своей должностью и карьерой, объясняя вышестоящим, почему выполнение их задачи невозможно и может обернуться самыми трагическими последствиями.

Либо командир (начальник), прежде всего хороший командир и начальник должен организовать в своём подразделении все.

Изыскать для него недостающие ресурсы (людские, материальные) правильно определить и расставить низших командиров, мотивировать, обучить личный состав таким образом, чтобы бойцы и офицеры уважали его за его дела, видя то, как он за них бьётся перед штабом дивизии, армии, выбивая для них обмундирование, технику, боеприпасы, проваинт, как отстаивает свою точку зрения, а не мычит со всем соглашаясь.

Тогда и они будут биться на своём месте, а не болт забьют и убегут бросив оружие.

Если начальника ненавидят (небезосновательно) то ничего хорошего эту часть и подразделение не ждёт. Таких начальников снимать нужно, а то и увольнять.

Понятно, что командир ни нянька, ни папка ни мамка, любить его не надо, но должно быть уважение и это уважение должно приходить с делами.

А когда над начальником с академическим образованием за спиной насмехаются (небезосновательно), а он считает себя самым важным и умным гусем в стаде, которого все должны слушать, то жди беды.

Так что одно из первых, что должно последовать в результате итогов этой войны, это реформа военных академий.

Гнать заслуженных пердунов, у которых песок сыпется и набирать офицеров с реальным боевым опытом современных войн, особенно получивших тяжёлые ранения (ампуиации и т.п.), но имеющих светлый ум и хорошие задатки.

Посидят полгода в библиотеке, почитают "бессмертные труды" от Сунь Цзы и Клаузевица до окопной войны Трошева и с учётом своего боевого опыта смогут дать куда больше будущему командному составу.
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