Шойгу поздравил со 190-летием Военную академию Генштаба ВС РФ

По словам главы Минобороны, в настоящее время выпускники академии подтверждают свой высочайший уровень подготовки в ходе спецоперации на Украине

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр обороны генерал-армии Сергей Шойгу поздравил со 190-летием со дня основания старейшее высшее военно-учебное заведение России - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Об этом журналистам сообщили в военном ведомстве в четверг.

Торжественная церемония состоялась 8 декабря в Москве. "Сегодня Военная академия Генерального штаба отмечает знаменательный юбилей - 190-летие со дня основания. На всех этапах своего развития академия находилась на передовых позициях отечественной военной науки, вносила весомый вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для нашего государства и дружественных стран", - заявил Шойгу.

По его словам, в настоящее время выпускники академии подтверждают свой высочайший уровень подготовки в ходе спецоперации на Украине. "Практическое применение ВС РФ в Сирии, Нагорном Карабахе и на Украине наглядно подтверждает, что выпускники академии обладают новаторским стилем мышления, современными методами ведения борьбы, прекрасно разбираются в новейшем вооружении, готовы постоянно совершенствовать систему управления", - подчеркнул Шойгу. Министр обороны отметил, что во многом это результат труда преподавательского и командного состава вуза, значительная часть которого имеет опыт решения боевых и миротворческих задач.

В ходе церемонии Шойгу вручил личному составу академии государственные награды и полковую чашу. "Признанием исключительных заслуг перед страной в укреплении ее обороноспособности являются вручаемые сегодня высокие государственные награды и полковая чаша. Это символ единения выпускников разных поколений, преемственности ратных традиций и сплоченности российского офицерского корпуса, который во все времена был надежной опорой нашего Отечества", - сказал глава Минобороны.

Академия Генштаба ВС РФ

Военная академия Генштаба ВС РФ ведет историю от Императорской военной академии, открывшейся в Санкт-Петербурге 8 декабря 1832 года (26 ноября по старому стилю) в день Святого Георгия Победоносца в присутствии императора Николая I.

В 1855 году военно-учебное заведение было переименовано в Николаевскую академию Генерального штаба. С 1909 года носило название Николаевской военной академии, в 1909-1917 годах - Императорской Николаевской военной академии.

Академия ведет обучение, подготовку и повышение квалификации высших и старших офицеров вооруженных сил, представителей министерств и ведомств РФ, руководителей и должностных лиц органов государственной и исполнительной власти, предприятий и учреждений оборонно-промышленного комплекса, а также офицеров иностранных армий.

Также академия является ведущим военным образовательным учреждением РФ по проведению научных исследований проблем обеспечения военной безопасности государства, военного строительства, применения ВС РФ, военного и государственного управления.

Среди обучавшихся в академии в разные годы - более 600 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 52 удостоены этого звания дважды, еще два выпускника - трижды.