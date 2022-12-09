Россия представила более 400 образцов продукции на оборонной выставке Vietnam Defense 2022

Единая экспозиция под эгидой "Рособоронэкспорта" заняла площадь свыше 200 кв. м

ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Россия широко представлена на открывшейся в четверг в Ханое международной оборонной выставке Vietnam Defense 2022. Единая российская экспозиция под эгидой "Рособоронэкспорта", занимающая площадь свыше 200 кв. м, состоит из более чем 400 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения разработки и производства ведущих российских предприятий, в том числе входящих в контур госкорпорации "Ростех".

На своем стенде "Рособоронэкспорт" выставил натурный образец беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е" и линейку БПЛА российского производства, в том числе новинку 2022 года - "Орлан-30", разведывательно-ударный комплекс "Орион-Э" и барражирующий боеприпас "Куб-Э". Также на выставке представлены российские зенитные ракетные комплексы "Бук", "Тор" и "Панцирь-С1", переносные ЗРК "Верба" и "Игла-С".

РЭБ, флот и ПВО

Кроме того, продемонстрированы и средства радиоэлектронной борьбы, в том числе предназначенные для противодействия беспилотникам различного класса. Бронетехника представлена танками Т-90С и Т-90МС, боевой машиной поддержки танков "Терминатор", плавающим танком "Спрут-СДМ1", бронетранспортерами БТ-3Ф и БТР-82А, тяжелой огнеметной системой ТОС-1А, модернизированной самоходной гаубицей "Мста-С" и противотанковыми комплексами "Хризантема" и "Корнет-ЭМ".

Одновременно "Рособоронэкспорт" презентует продукцию для военно-морского флота, в частности, сторожевой фрегат "Гепард-3.9", патрульный корабль проекта 22160, катер специального назначения проекта 21980Э, а также малые ракетные корабли "Каракурт-Э" и "Сарсар".

Посетители стенда также могут увидеть широкий спектр ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения для кораблей и подводных лодок, средства ПВО, связи, гидролокации, обнаружения подводных и надводных объектов, поиска и борьбы с диверсантами противника.

В части стрелкового оружия концерн "Калашников" представил полуавтоматическую снайперскую винтовку Чукавина, девятимиллиметровый пистолет Лебедева и новейший пистолет-пулемет ППК-20, а также автоматы Калашникова двухсотой серии, АК-12 и АК-15.

Кроме того, именно в Ханое впервые представлен российский бронеавтомобиль для перевозки раненых "Линза", предназначенный для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Он создан на базе бронированного автомобиля "Тайфун" с колесной формулой 4х4. Машина оснащена тремя сидениями для экипажа и шестью откидными сидениями для раненых, а также креплениями для размещения до четырех носилок.

Интерес к российской экспозиции

Российская экспозиция пользуется большой популярностью у представителей вьетнамских профильных кругов, сообщили ТАСС на российском стенде. Российскую часть выставки посетили министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг и министр общественной безопасности То Лам.

Руководители вьетнамских силовых ведомств проявили интерес к представленным РФ передовым разработкам и образцам продукции военного назначения.