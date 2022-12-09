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Известия.ru

Путин отметил грамотность действий авиации РФ в ходе СВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российская авиация в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса делает все вовремя и грамотно, внося существенный вклад в эффективность действий войск. Об этом заявил 8 декабря президент РФ Владимир Путин.


«Авиация работает очень хорошо, и на дежурстве очень хорошо, на боевом дежурстве, практически круглосуточно. Очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно», — указал глава государства в ходе общения с Героями России, получившими из его рук награды в Кремле.

Президент отметил, что отлично воюют и штурмовики, показывают очень хорошие результаты «сушки» — Су-34, Су-35.

«Вооружения хорошие. <…> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск», — сказал Путин.

Он также отметил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но не она начала такие действия первой. Первыми «нанесли удары те, кто бил по Крымскому мосту», указал Путин. Президент подчеркнул, что в ходе СВО всë делается прежде всего для защиты людей.

Ранее в этот день президент России поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, запнувшегося во время выступления в Кремле после церемонии награждения Героев Отечества. Зал поддержал его аплодисментами, после чего к военнослужащему подошел Путин, похлопал его по плечу и заметил, что «здесь все свои».

7 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков указал, что российские военнослужащие поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Работала оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.

Ранее, 11 ноября, Минобороны РФ рассказало, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30 и Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России наносят значительный урон противнику в ходе СВО. Пилоты истребителей работают вместе с военнослужащими бомбардировочной и штурмовой авиации. Они патрулируют заданные районы и обеспечивают прикрытие другим летчикам при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При выполнении боевых задач экипажи Су-30 и Су-35 используют ракеты различного класса.


Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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3 комментария
№1
09.12.2022 10:09
я , наверно, чего -то не  понимаю, но  после многократного подавления авиации и ПВО  Украины ВКС никак  себя  не  проявляло. Где  эти крупные  воздушные  налеты  на  инфраструктуру  противника, почему  не  утюжит авиация  места  дислокации войск   противника, оборонительные сооружения тоже  артиллерия и ракеты  уничтожают. Да , видел , как дремучий Су-25  с горки НУРСами  стрелял куда то вперед... Что попал, так  сомневаюсь. Видел как Су-35 был  почти в той  роли, что и Су-25, но чудом   его  не  сбили. Ни С-34, ни Су-35, ни тем более Су-57 вбуханые  средства  не  оправдали. Наклепать дешевых Шахедов типа Герань-2, простых и недорогих , но точных баллистических  ракет как это сделал Иран  тоже  не  потянули. Хорошо хоть Искандеры, Х-101 и  Калибры были, ну  может и еще  есть, а то дело  совсем труба
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№2
09.12.2022 13:38
В условиях тысяч ПЗРК у ВСУ научились воевать, теперь в условиях настоящего пво предстоит год продержаться и только тогда можно пересаживаться на строевые Су-57 и противостоять тысяче лайтингов.
Верховный знает, чего и как. Запас моторов позволил и самолетам и вертолетам быть в небе. Авиатехника вполне нормально показала, летный состав тоже, не хуже сирийской кампании, папрашу не лить помои.
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№3
09.12.2022 14:02
Путин как всегда в параллельной реальности живет
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