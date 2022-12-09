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Интерфакс-АВН

Кремль: риски нападения на Крым остаются, принимаются меры

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Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле заявили, что по-прежнему остаются риски для безопасности Крыма и Севастополя, для их устранения принимаются эффективные меры.

На вопрос журналистов, сохраняются ли риски нападения на полуостров в свете сообщений о новых сбитых беспилотниках над Севастополем, а также о задержании украинских шпионов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов".

"Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", - добавил Песков.

Касаясь вопроса о достаточности мер по созданию укрепрайонов в Крыму, представитель Кремля сказал: "Я не совсем могу давать оценку достаточности или недостаточности мер, принимаемых в рамках специальной военной операции. Все-таки здесь лучше обращаться к военным".

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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