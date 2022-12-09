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Военное обозрение

Аффилированное с Пентагоном издание: Поляков готовят воевать с Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Как пишет газета Stars and Stripes, аффилированная с Пентагоном, поляков вовсю готовят к войне с Россией. Издание отмечает, что желающих пройти военную подготовку в Польше так много, что в тренировочных лагерях уже не хватает мест.

В Польше по инициативе Минобороны страны, в связи с событиями на Украине, в октябре был запущен проект «Поезд с армией», направленный на проведение подготовительных курсов для всех желающих граждан страны. Stars and Stripes пишет, что курсы были начаты по многочисленным просьбам жителей страны и будут продлены как минимум до февраля следующего года.

По словам польского майора Михала Томчика, за октябрь и ноябрь курсы военной подготовки в тренировочных лагерях по всей стране прошли более 3,5 тысяч граждан Польши в возрасте от 18 до 65 лет. При этом Томчик отметил, что ещё несколько тысяч не смогли этого сделать из-за нехватки мест.

Майор рассказал, что людей обучают всему, что может пригодиться для выживания – как реагировать на сигналы тревоги и использовать противогаз, заряжать боевое оружие, оказывать медицинскую помощь, выходить на связь через защищённые каналы и т.п.

Издание отмечает, что после инцидента с упавшей на границе с Украиной ракетой в Польше усилились опасения насчёт возможного вовлечения в конфликт страны как члена НАТО. Газета добавляет, что военные мероприятия Польши проходят на фоне притока в страну военных США.

Польское правительство само нагнетает обстановку, стараясь подготовить почву для увеличения количественного состава своей армии.

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Польша
Россия
США
Украина
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