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РИА Новости

Член СПЧ рассказал о проблемах с формой для бойцов СВО

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Танк Т-72 в Донецкой области
Танк Т-72 в Донецкой области.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

Член СПЧ Коц рассказал, что в полевых условиях форма бойцов СВО быстро изнашивается

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вопросы по экипировке призванных в рамках частичной мобилизации сохраняются, причина тому - не всегда злой умысел или "преступное головотяпство тыловиков", а тяжелые полевые условия, в которых форма быстро изнашивается, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и военный корреспондент Александр Коц.

"Проблема с экипировкой уже стоит не так остро, как в начале мобилизации, но остается - особенно сейчас, в зимнее время. В некоторых местах не хватает зимней формы одежды", - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" по итогам состоявшейся накануне встречи президента РФ с членами СПЧ.

"Это не всегда из-за преступного головотяпства тыловиков, это не всегда какой-то злой умысел. Просто люди на передовой <...> живут в тяжелых лесных, полевых условиях. В этих условиях форма очень быстро изнашивается. А вот по уставу положены тебе комплект летнего, комплект зимнего в год - все, попробуй больше попроси", - добавил Коц.

По его мнению, чтобы решить проблему, нужен "какой-то индивидуальный подход".

Накануне глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом РФ сообщил, что сейчас в некоторых частях есть сложности с обеспечением мобилизованных зимней экипировкой. Путин заметил, что ему "казалось, что все уже решено", но "если где-то что-то еще требует особого внимания <…> обязательно с этим разберемся и как можно быстрее".

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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