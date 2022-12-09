Военный эксперт указал на трезвый взгляд западных СМИ на обстановку на Украине

Военный эксперт Леонков: западные СМИ начали трезво оценивать обстановку на Украине

В западных СМИ все чаще появляются статьи, где более трезво оценивается обстановка на Украине. Об этом 8 декабря «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом он прокомментировал статью обозревателей Newsweek Дэвида Ранделла и Майкла Гфеллера о том, что переломный момент в украинском конфликте наступил из-за усиления российских военнослужащих и ослабления киевского режима.

«Мы видим столкновение стран, находящихся в разных весовых категориях. У России есть свой оборонно-промышленный комплекс, который работает, используя собственные ресурсы. Украина же полностью зависит от поставок Запада, причем с ними есть проблемы. Экономики США и Европы оказалась не готовы к масштабам происходящего, они зависят от поставок из вне. Это объективно и трудно скрыть, люди начинают это видеть и умалчивать о происходящем нельзя. На этом фоне и начались разговоры о переломном моменте не в пользу Украины», — сказал эксперт.

Он отметил, что на Западе пишут два вида статьей. В одних — политических — продолжают обещать обеспечить победу Украины. В других более серьезные эксперты начали говорить, что Украина полностью зависит от поставок из-за рубежа, единственный ресурс, который у нее остался, — это люди, пояснил Леонков.

«Еще одна из причин появление таких статей — гибель иностранцев. Скрыть это в той же Европе становится всë сложнее. У СМИ там больше свобод, чем на Украине, а люди видят растущие военные кладбища, и сказать, что погибли исключительно добровольцы, не получается. Польша потерла 1700 человек, и это всë на виду. На фоне экономического кризиса поддержка Украины в военном конфликте многих раздражает. Объяснить людям, почему начали жертвовать их соотечественниками и ради чего, не получается», — сказал эксперт.

Он добавил, что западные политики боятся волны протестов, «стараются такими статьями ее сгладить, дать надежду, что всë скоро закончится».

«Но надеяться на то, что Запад прекратит поддержку, я бы не стал», — заключил Леонков.

Ранее, 30 ноября, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что российская армия одержит победу на Украине к концу лета 2023 года.

27 ноября журналист, военный теоретик иранского издания Kayhan Сейид Мохаммад-Амин Абади выразил мнение, что даже помощь стран НАТО не может принести Украине победу в конфликте с Россией. Как отметил автор статьи, за девять месяцев с начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский так и не достиг своих целей по возвращению территории Крыма в состав страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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