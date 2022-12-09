Войти
Известия.ru

Военный эксперт указал на трезвый взгляд западных СМИ на обстановку на Украине

481
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Военный эксперт Леонков: западные СМИ начали трезво оценивать обстановку на Украине

В западных СМИ все чаще появляются статьи, где более трезво оценивается обстановка на Украине. Об этом 8 декабря «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом он прокомментировал статью обозревателей Newsweek Дэвида Ранделла и Майкла Гфеллера о том, что переломный момент в украинском конфликте наступил из-за усиления российских военнослужащих и ослабления киевского режима.

«Мы видим столкновение стран, находящихся в разных весовых категориях. У России есть свой оборонно-промышленный комплекс, который работает, используя собственные ресурсы. Украина же полностью зависит от поставок Запада, причем с ними есть проблемы. Экономики США и Европы оказалась не готовы к масштабам происходящего, они зависят от поставок из вне. Это объективно и трудно скрыть, люди начинают это видеть и умалчивать о происходящем нельзя. На этом фоне и начались разговоры о переломном моменте не в пользу Украины», — сказал эксперт.

Он отметил, что на Западе пишут два вида статьей. В одних — политических — продолжают обещать обеспечить победу Украины. В других более серьезные эксперты начали говорить, что Украина полностью зависит от поставок из-за рубежа, единственный ресурс, который у нее остался, — это люди, пояснил Леонков.

«Еще одна из причин появление таких статей — гибель иностранцев. Скрыть это в той же Европе становится всë сложнее. У СМИ там больше свобод, чем на Украине, а люди видят растущие военные кладбища, и сказать, что погибли исключительно добровольцы, не получается. Польша потерла 1700 человек, и это всë на виду. На фоне экономического кризиса поддержка Украины в военном конфликте многих раздражает. Объяснить людям, почему начали жертвовать их соотечественниками и ради чего, не получается», — сказал эксперт.

Он добавил, что западные политики боятся волны протестов, «стараются такими статьями ее сгладить, дать надежду, что всë скоро закончится».

«Но надеяться на то, что Запад прекратит поддержку, я бы не стал», — заключил Леонков.

Ранее, 30 ноября, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что российская армия одержит победу на Украине к концу лета 2023 года.

27 ноября журналист, военный теоретик иранского издания Kayhan Сейид Мохаммад-Амин Абади выразил мнение, что даже помощь стран НАТО не может принести Украине победу в конфликте с Россией. Как отметил автор статьи, за девять месяцев с начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский так и не достиг своих целей по возвращению территории Крыма в состав страны.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
22.04.2022
Западные "эксперты" оправдали расширение НАТО
17.11.2021
Кулеба: Россия хочет «разрушить» Европу мигрантами в Беларуси и военным усилением на Украине (Daily Mirror, Великобритания)
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
30.08.2019
Война без победителей: Лукашенко не поедет в Польшу без Путина
11.03.2019
Ракеты на границе: Запад пригрозил России
16.08.2017
Военные маневры (Suddeutsche Zeitung, Германия)
06.07.2016
50 российских офицеров флота уволены после аварии с подлодкой (ABC Nyheter, Норвегия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 15:32
  • 39402
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.12 15:20
  • 2
Рособоронэкспорт на выставке Vietnam Defence 2022
  • 09.12 15:19
  • 34
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 09.12 14:02
  • 3
Путин отметил грамотность действий авиации РФ в ходе СВО
  • 09.12 12:37
  • 2
Шойгу поздравил со 190-летием Военную академию Генштаба ВС РФ
  • 09.12 12:37
  • 1
Американские дипломаты: в феврале 2023 Суровикин будет у ворот Киева
  • 09.12 10:35
  • 4
Полет «Стрижа»
  • 09.12 10:13
  • 1
Боррель заявил об истощении запасов поставляемого Украине оружия ЕС
  • 09.12 07:28
  • 1
Министры обороны США, Австралии и Великобритании высказались за ускорение реализации проекта AUKUS - Пентагон
  • 09.12 07:15
  • 1
Казахстанско-китайское совместное предприятие осуществило первую поставку тепловыделяющих сборок на АЭС в КНР
  • 09.12 07:05
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по неразмещению первыми оружия в космосе
  • 09.12 07:04
  • 4
Опубликованы кадры уничтожения украинских С-300 беспилотниками «Ланцет»
  • 08.12 23:51
  • 3
Военкор Сладков предлагает объявить «партийный призыв» в силовые ведомства для усиления борьбы с украинской агентурой
  • 08.12 23:45
  • 4
В Киеве обещают до конца года принять на вооружение новый дрон-камикадзе, разработанный как ответ российским «Гераням»
  • 08.12 23:33
  • 3
СМИ: удар по аэродрому в Энгельсе координировала американская компания