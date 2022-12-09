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Роскосмос начал работу над аппаратами спутниковой связи для проекта «Сфера»

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Экспресс-РВ
Экспресс-РВ.
Источник изображения: ixbt.com

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» заявила, что компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва приступила к созданию космического комплекса для спутниковой системы связи «Экспресс-РВ», входящей в федеральный проект «Сфера». Космический комплекс «Экспресс-РВ» будет включать четыре одноимённых космических аппарата на высокоэллиптической орбите, предназначенных для организации услуг фиксированной и мобильной связи. Разработчики обещают 10-летний срок активного существования этих спутников.

Орбитальная группировка системы «Экспресс-РВ» обеспечит предоставление услуг связи, включая широкополосный доступ в интернет, на всей территории России и акватории Северного Ледовитого океана. Запуск первого космического аппарата «Экспресс-РВ» планируется в октябре 2025 года, а развёртывание полной орбитальной группировки — в 2026 году.

Напомним, федеральный проект «Сфера» включает в себя пять спутниковых группировок связи и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли, а всего в рамках этого проекта на орбиту будет выделено 162 спутника (изначально планировалось порядка 400). «Скиф-Д», первый экспериментальный аппарат проекта «Сфера», был отправлен на околоземную орбиту в конце октября текущего года и уже проходит лётные испытания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
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