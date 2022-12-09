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Техкульт

SpaceX запускает спутниковый сервис Starshield в интересах национальной безопасности

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Спутник


Американская компания SpaceX известна спутниковым интернетом Starlink, охватывающим многие уголки земного шара. Теперь бренд предлагает новый, более совершенный сервис под названием Starshield, ориентированный на защиту национальной безопасности. Им смогут воспользоваться и правительства других стран во время проведения военных операций.

Система будет базироваться на той же спутниковой группировке, что и Starlink. Новый сервис предлагает своим потенциальным клиентам несколько интересных возможностей. Прежде всего, это качественная и надежная связь. Кроме того, в рамках Starshield будет реализовано наблюдение за поверхностью Земли. При этом надежность шифрования собираемых и передаваемых данных будет гораздо выше, чем это предлагает стандартная платформа, ориентированная на коммерческое использование. В SpaceX заявляют о том, что готовы оснащать спутники нужной клиентам полезной нагрузкой. При этом для уменьшения числа наземных терминалов будут применяться лазерные линии связи. О новом проекте известно не так много, но в качестве мотивации компания упоминает свой обширный опыт запусков и сотрудничество с Минобороны США.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
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