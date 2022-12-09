Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД в городских снайперских дуэлях

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя, Герой России с позывным "Струна" считает снайперскую винтовку Драгунова (СВД) лучшим оружием на дистанциях городского боя, следует из опубликованного в четверг видео "Калашников Media".

"СВД и СВД-С – как винтовка, не знаю, что ее с таким калибром превосходит сейчас. На расстоянии, позволяющем видеть в городских условиях, максимальная… 300 метров – такая дистанция, дальше уже не было смысла использовать стрелковое оружие, там у нас уже другие средства были - за все время снайперская пара, которая со мной работала, убедилась в превосходстве этой винтовки. Пробития явные, запечатленные самим снайпером, были у противника", - рассказал "Струна".

Он добавил, что в его подразделении в снайперских поединках с противником потерь не было.

Морпех с позывным "Струна" стал одним из символов освобождения Мариуполя. Кадры с непоколебимым под огнем командиром подразделения морских пехотинцев запомнились ярко-красным рюкзаком, в котором "Струна" использовал для хранения дополнительного боекомплекта и гранат. На данный момент морпех завершает восстановление в Москве после ранения.

Ранее в концерне "Калашников" заявляли, что снайперская винтовка Чукавина, обеспечивающая поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1000 метров, должна прийти на замену СВД - основной снайперской винтовке российской армии. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом, отмечал производитель.