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ТАСС

Европейская оборонная коалиция намерена оказывать Украине долгосрочную военную поддержку

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Она также подтвердила свою поддержку членства Швеции и Финляндии в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Министры обороны и представители 12 стран (Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии), входящих в оборонную коалицию "Европейская инициатива вмешательства" (European Intervention Initiative, EI2), во время встречи в Осло в среду согласились с необходимостью долгосрочной военной поддержки Украины. Об этом сообщается в совместном заявлении, распространенном в четверг правительственной канцелярией Швеции.

Встреча проходила под председательством Норвегии для обсуждения вопросов безопасности и складывающейся после начала специальной военной операции РФ ситуации в Европе. В заявлении указано, что министры или их представители обменялись анализом конфликта на Украине и "согласились с необходимостью поддержки Украины на долгосрочной основе". "Они также подтвердили свою поддержку членства Швеции и Финляндии в НАТО, что укрепит безопасность в Балтийском и Северном регионах, и напомнили о своей поддержке в этом процессе", - отмечено в документе.

Участники встречи были проинформированы Францией о ситуации с безопасностью в Западной Африке, они также обменялись мнениями о европейской стратегии в регионе по борьбе с терроризмом. "Министры или их представители договорились о дальнейшем развитии инициативы по стратегической культуре в соответствии с текущими и прогнозируемыми вызовами безопасности для Европы. Швеция и Финляндия также представили результаты работы рабочей группы по дезинформации", - поясняется в заявлении. 

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